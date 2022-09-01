Karadeniz'de tekneler kasa kasa balıkla döndü - Son Dakika
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Karadeniz'de tekneler kasa kasa balıkla döndü

01.09.2022 18:08
Karadeniz'de tekneler kasa kasa balıkla döndü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dün gece av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçı tekneleri olumsuz hava koşullarına rağmen öğlen saatlerinde kasa kasa balıkla geri döndü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dün gece av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçı tekneleri olumsuz hava koşullarına rağmen öğlen saatlerinde kasa kasa balıkla geri döndü.

Kdz. Ereğli ilçesinde dün gece balık avı için denize açılan balıkçılar zaman zaman olumsuz hava koşullarıyla karşılaştı. Yaşanan zorluğa rağmen balıkçıların ilk günü bereketli geçerken tekneleri ile kasa kasa balıkla döndü. Balıkçılar ilk gün kasalar dolusu mezgit ile geri dönerken, barbun ve istavrit de aldı.

Kdz. Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Murat Toprak ilk gün olmasına rağmen 38 kasa balıkla döndüklerini belirterek sezonun daha iyi geçmesini beklediklerini söyledi. Toprak, "Sezonumuz açıldı, bütün balıkçılarımıza hayırlı bereketli bir sezon diliyoruz. İnşallah avımız bu sene bol olacak. Havalar çok sıcak. Havaların sıcak olmasından dolayı randıman biraz düşük. Gelecek olan fırtınanın avımıza olumsuz etkisi olabilir. Yaz havası, plaj havası var gördüğünüz gibi. Şu an da çıkan balığımız mezgit. 38 kasa mezgit avladık. Bugün ilk balığımız henüz fiyatlar daha belli olmadı" dedi.

İlk gün palamut avlayamadıklarını belirten balıkçılardan Yücel Tunçdemir, deniz sıcaklığından dolayı kıyı bölgelerinde az balık olduğunu ifade etti. Tunçdemir, "Balık mevsiminin ilk günü, daha ne olacağı belli olmaz. Deniz sıcaklığı fazlasıyla yüksek. Şu anda balık derinde, kıyıya yakın balık yok. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz ama ilerleyen günlerde balık bollaşacak. Biraz deniz sıcaklığı da var. Balık daha derinde şu anda, buralarda daha palamut gözükmedi. İlerleyen günlerde balığın daha da bollaşmasını bekliyoruz. Sezonun ilk tutulan balığı belli bir fiyattan gider ama balık bollaştıkça fiyat düşer. Şu an denizden tekir, mezgit, istavrit, palamut bekliyorduk ama şu anda henüz bu civarda yok" dedi.

Erkan Öztürk adlı balıkçı ise, "Hava biraz bozuk, denizde biraz sıcak. Şu anda av mevsimi biraz zayıf geçiyor ama ilerleyen günlerde havanın soğumasıyla beraber balığın bollaşacağını düşünüyoruz. Şu anda trol balıkları mezgit, barbun, tekir, kalkan, istavrit az da olsa, o tür balıklar çıkıyor. Balıklar biraz az olduğu için şu anda biraz pahalı ama ilerleyen zamanlarda havanın soğumasıyla balık bollaşır, fiyatlarında düşeceğini tahmin ediyoruz" dedi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'de tekneler kasa kasa balıkla döndü - Son Dakika

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