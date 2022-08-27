Zonguldak'ta ulaşım çevre yoluyla konforlu hale gelecek - Son Dakika
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Zonguldak'ta ulaşım çevre yoluyla konforlu hale gelecek

27.08.2022 12:59
Zonguldak'ta ulaşım çevre yoluyla konforlu hale gelecek

Zonguldak'ta hayata geçen Teoman Duralı Tünelleriyle birlikte Kilimli ilçesine olan mesafe 5 dakikaya düştü.

Zonguldak'ta hayata geçen Teoman Duralı Tünelleriyle birlikte Kilimli ilçesine olan mesafe 5 dakikaya düştü. Projenin devamındaki Göbü-Filyos istikametine olan çalışmalar aralıksız sürerken Kozlu istikametine hayata geçirilecek olan çevre yoluyla Kozlu ve Kilimli ilçeleri birbirine daha da yakınlaşacak.

Türkiye'nin önemli sanayi tesislerinin bulunduğu Zonguldak kara, deniz, demir yolu ulaşım modlarını buluşturan konumuyla Batı Karadeniz'in ihracat kapısı konumunda bulunuyor. Ayrıca şehir, bölgeyi İç Anadolu ve Marmara'ya bağlaması bakımından stratejik öneme sahip. Bölgede doğu-batı yönünde ulaşım sağlayan Zonguldak-Amasra-Kurucaşile-Cide yolu aynı zamanda uluslararası ulaşım akslarındaki Karadeniz Sahil Yolu'nun da bir bölümünü oluşturuyor. Yolun Zonguldak ile Kilimli, Hisarönü, Saltukova ilçe ve beldelerinin bağlandığı sahil şeridinde yoğun nüfuslu yerleşimler, sanayi tesisleri, Filyos Serbest Bölgesi yer alırken güzergahtaki trafiğin düzenlenmesi önem arz ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı projesiyle hayata geçirilen "Zonguldak-Kilimli Yolu" ile 40 dakika süren yolculuk 35 dakika kısalarak 5 dakikaya indi.

Zamandan ve akaryakıttan tasarruf

Kilimli ile Filyos arasındaki iki etabın çalışmaları da sürüyor. Tüneller ve yollarla birbirine bağlanacak olan güzergah, ulaşımı da konforlu hale getirecek. Zonguldak-Filyos arasındaki 33,5 kilometre olan 25.3 kilometreye, 40 dakikalık mesafeyi de 25 dakikaya düşürecek olan projeyle Zonguldak'tan Filyos'a ulaşımın 16 dakikaya düşmesi bekleniyor. Projelerle zaman ve akaryakıttan yıllık toplam 250,1 milyon lira tasarruf elde edilmesi bekleniyor. Yıllık karbon emisyon azaltımı oranı ise 5 bin 494 ton olarak hesaplandı.

Kozlu ve Kilimli çevreyoluyla yakınlaşacak

Çalışmalar sürerken Kozlu istikametine de çevre yolunun yapılması planlanıyor. Kozlu ilçesi ile Kilimli ilçesini birbirine bağlayacak olan çevre yolunun önümüzdeki günlerde ihale edilerek yapımına başlanması bekleniyor. Öte yandan hayata geçirilen Karaelmas Köprülü Kavşak, Teoman Duralı Tünelleri ve yapımına başlanacak olan çevre yolunun güzergahı dron ile havadan görüntülendi. AK Parti İl Başkanı Muammer Avcı, "Zonguldak'tan başlayan Filyos'a kadar bölünmüş yol tünel çalışmaları inşallah biz bunları takip edip bir an önce bitirilmesini sağlayacağız ki oraya artık lojistik anlamda sıkıntı kalmasın. Karayolları Bölge Müdürlüğünce adı Zonguldak Çevre Yolu diye geçiyor. İkinci Makas mevkisinden Karaelmas'ın eteklerine çift tüp tünelle giriyoruz Çaydamar'dan çıkıyoruz. Birlik Mahallesi'nden tekrar giriyoruz İhsaniye'den çıkıyoruz. Oradan devamla Ilıksu'dan nihayetlenecek proje. Bu proje 12 bin 600 metrelik proje. İçerisinde altı tane sıralı tünel; gidiş-geliş düşünüldüğünde tüp bulunan, toplam tünel uzunluğu 8 bin 100 metre olan bölünmüş olarak da 4 bin 500 metre yol uzunluğuna sahip bir proje. İnşallah bunun da gündeme getirilip yatırım kararıyla alınmasıyla alakalı çalışmalar gündemimizde olacak" diye konuştu. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Karadeniz Sahil Yolu, Batı Karadeniz, Teoman Duralı, Zonguldak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zonguldak'ta ulaşım çevre yoluyla konforlu hale gelecek - Son Dakika

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