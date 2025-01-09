Zorlu-MEF Öğretmen Eğitimi Programı 3. Dönemi Başladı

Ekonomi

Zorlu Holding'in Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında MEF Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Zorlu-MEF YetGen Öğretmen Eğitimi Programı'nın üçüncü dönemi başladı.

Holding'den yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin 21'inci yüzyılın dinamiklerine uyum sağlayarak öğrencilerine daha iyi rehberlik etmelerini hedefleyen programa 248 öğretmen ve öğretmen adayı katılım sağlayacak.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen eğitim programında, öğretmenlere dijital beceriler, yapay zeka ile eğitimde yenilik yaratma, girişimcilik ekosisteminde eğitim gibi konuların yanı sıra kariyer planlama ve temel eğitim teknolojileri konularında içerikler sunuluyor. Katılımcılar, bir öğrenme topluluğunun parçası olmanın yanı sıra etkileşimli bir ders ortamı deneyimleme imkanını da yakalıyor.

Programında, dijital becerilerin pekiştirilmesi, ileri teknoloji kullanımıyla yenilikçi çözümler üretilmesi ve etkili öğrenim yöntemlerinin uygulanması odağında yetkinliklerin geliştirilmesi önceliklendiriliyor. Ayrıca, katılımcıların girişimcilik ekosistemine dair farkındalıklarının artırılması ve eğitim alanında kendi projelerini geliştirme potansiyellerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Takım çalışmalarının arttırıldığı eğitim programında katılımcılara üzerinde çalışacakları projelerle sunum becerilerini pekiştirme fırsatı da sunuluyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılar sertifika almaya hak kazanıyor.

"Öğretmenlerin etki alanı büyürse toplumsal değişim ve dönüşüm de hızlanır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grubu Başkanı Necmi Kavuşturan, nitelikli eğitimin ve yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilir bir yaşam için önemini vurguladı.

Kavuşturan, öğretmenlere yönelik geliştirilen programları uzun süredir desteklediklerini vurgulayarak, "Üçüncü dönemine başladığımız Zorlu-MEF YetGen Öğretmen Eğitim Programı'na öğretmen ve öğretmen adaylarının gösterdiği ilgi daha aydınlık yarınlar adına bizi umutlandırıyor. Öğretmenlerin yetkinlik odaklı bir eğitim programı etrafında bir araya gelerek kendilerini hem bireysel hem de mesleki anlamda geliştirirken aynı zamanda daha iyi bir gelecek için yenilikçi ve sürdürülebilir uygulamalar konusunda farkındalıklarını artırmaları çok kıymetli. Zorlu Holding olarak, öğretmenlerin etki alanı ne kadar büyürse toplumsal değişim ve dönüşümün de o oranda hızlanacağına ve daha iyi bir dünya hayaline o denli güçlü yaklaşacağımıza inanıyoruz." açıklamalarında bulundu.

"Her bir öğrencinin hayatına dokunmalarını sağlıyoruz"

YetGen Programı'nın Kurucusu Prof. Dr. Erhan Erkut da programın eğitim dünyasında devrim yaratma yolunda büyük bir adım olduğunu vurguladı.

Erkut, "Bu program, öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ve öğretmenliğe ara vermiş bireylerin, dijital ve girişimcilik becerilerini geliştirerek sadece kendi kariyerlerini değil, aynı zamanda öğrencilerine sunacakları katkıları da güçlendirmelerini sağlıyor. Katılımcılarımız, eğitimde teknolojiyi ve yeniliği kullanarak, öğrencilerine ilham verecek, onların potansiyellerini en üst düzeye çıkaracak yeni nesil öğretmenler olacaklar." ifadelerini kullandı.

Program sayesinde öğretmenlerin hem dijital çağın gerekliliklerine uygun beceriler kazanacaklarını hem de öğrencilerine en etkili öğretim yöntemlerini kazandırabileceklerine işaret eden Erkut, şöyle devam etti:

"Bu, sadece bireysel bir gelişim değil, aynı zamanda öğrencilerin eğitim yolculuklarına da büyük katkı sağlayacak bir dönüşüm. 8 hafta süresince katılımcılarımıza sunacağımız eğitimde lider ekibimiz, katılımcılarımızı yönlendirerek gelişimlerine destek olacak. Her bir liderimiz, katılımcılarına hem bilgi hem de ilham verecek, onların eğitimde fark yaratmalarını teşvik edecek. Katılımcılarımız, öğrencilerine sunacakları kazanımların farkında olarak dijital beceriler, girişimcilik ve teknolojiyi harmanlayarak geleceğin eğitimine yön verecekler. Destekçilerimiz MEF Üniversitesi ve Zorlu Holding'e, bu yolculukta bizimle oldukları ve eğitimdeki geleceği şekillendirme yolunda katkı sağladıkları için büyük teşekkürler. Onların desteğiyle, öğretmenlerimizin eğitimdeki etkisini daha da kalıcı hale getiriyor ve her bir öğrencinin hayatına dokunmalarını sağlıyoruz."