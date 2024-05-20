Züccaciye sektörü Antalya'da buluştu - Son Dakika
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Ekonomi

Züccaciye sektörü Antalya'da buluştu

ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, Antalya'da gerçekleştirilen '13. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları-Marka Zirvesi'nde 120'den fazla yerli ve yabancı satın almacı firmanın, yaklaşık 5 binin üzerinde görüşme yapmasını sağladığını belirtti. Züccaciye sektörü dünyada 8. sırada yer alıyor ve geçtiğimiz yıl 5.8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu yıl hedef ise 6 milyar dolar ihracat yapmak ve 4 milyar dolar üzerinde dış ticaret fazlası vermek.

20.05.2024 14:15
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Züccaciye sektörü Antalya'da buluştu

ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz:

"Bu yıl ki hedefimiz 6 milyar dolar bir ihracat ile 4 milyar dolar üzerinde de bir dış ticaret fazlası vererek ekonomimize katkı sağlamak"

"Tüm kıtalardan 100'e yakın firma ile görüşmeler yapıldı"

ANTALYA - Almanya, Japonya, Hindistan, Güney Amerika, Birleşik Krallık gibi dünyanın dört bir yanından züccaciye sektörünün 50 dev satın almacısı, Züccaciyeciler Derneği'nin 16-19 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirdiği "13. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları-Marka Zirvesi"nde 120'den fazla yerli ve yabancı satın almacı firmanın, yaklaşık 5 binin üzerinde görüşme yapmasını sağladı. Organizasyonda 2 milyar dolarlık ticaret hacmi oluştu. ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, "Antalya'ya getirdiğimiz firmaları dünyadan tek tek cımbızla çeker gibi seçiyoruz. 1 milyar dolarlık yıllık ithalat yapan firmayı bile Antalya'da ağırladık. Kriter olarak bir firmanın minimum 10 milyon doların üzerinde bir ithalat yapıyor olması ya da 10'un üzerinde perakende mağazası olması şart" dedi.

Tüm kıtalardan, tüm dünyadan önemli satın almacılar şu anda 100'e yakın firma olduğunu söyleyen Öksüz, "Üreticilerimiz ile birlikte videolu görüşmeler sağlıyoruz. Yaklaşık 5 bine yakın görüşme oluyor. Burada önemli olan konu Türkiye'de daha önce ithalat yapmamış ülkeleri teker teker buluyoruz ve bugün de üreticilerimiz ile bir araya getiriyoruz. Züccaciye sektörü dünyada 8nci sırada, 2 yıl önce 6 milyar dolar, geçtiğimiz yıl 5.8 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştik. Toplamda da geçtiğimiz yıl 3.5 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir sektörüz. Bu ihracat rakamlarını tutturmak bizim en büyük dış ülkede yapmış olduğumuz bu uluslar arası zirvemizin bu fuarların katkısı olduğunu düşünüyorum. Zaten rakamlara da yansıyor. Bu yıl ki hedefimiz tekrar 6 milyar dolar bir ihracat gerçekleştirip 4 milyar dolar üzerinde de bir dış ticaret fazlası vererek ekonomimize katkı sağlamak" dedi.

Anneler günü satışları

Geçtiğimiz hafta kutlanan Anneler Günü'nün kendileri için en değerli hafta olduğunu hatırlatan Öksüz, pazartesiden itibaren anneler günü için online satışların başladığını, hafta sonu da özellikle perakende noktalarında bekledikleri anneler günü hareketliliğinin olduğunu söyledi. Öksüz, "Burada bir tek bizler için sıkıntı olan sepet ortalamamızın biraz düşük olmasıydı ama beklediğimiz rakamlara ulaştık bu yüzden mutluyuz" dedi.

Çeyiz satışları

Çeyiz takımlarının da kendileri için için önemli bir bütçe yaptıkları, ciroların tuttuğu önemli ve katkı sağladığı bir satış olduğunu söyleyen Mesut Öksüz şöyle devam etti: "Firmalarımız bu konuda hep hazırlıklı. Çeyiz takımlarında olmazsa olmaz porselen takımları, çatal, kaşık, bıçak takımları, tencere setleri, ekonominizin durumuna göre bunun içinde çeşitli ürünler ekleyebiliyorsunuz. Bunlar yaklaşık 30 bin lirayı buluyor, ekonominizin durumuna göre çok daha yukarılara da çıkabiliyor. Bizler güzel kampanyalarla hazırlanıyoruz, bunu da rakamlara yansıdığını söyleyebiliriz. Şu anda çeyiz satışlarımızda beklediğimiz rakamlara ulaştık" diye konuştu.

Fuara katılan Gondol plastik ihracat Müdürü Yavuz Uysal ise dünyanın çeşitli yerlerinden müşteriler ile stantlarda yaptıkları görüşmelerin son derece başarılı geçtiğini belirterek, "Buraya gelme sebebimiz ihracatı geliştirmek. Firmamız yaklaşık 80 ülkeye ihracat yapıyor ve bizler bu sayıyı daha da arttırmak, geliştirmek istiyoruz. Yeni çıkan ürünlerimizi müşterilerimiz ile buluşturmak için bu tarz fuarlar bizler için çok önemli dolayısıyla buraya geldik" dedi.

Kaynak: İHA

Mesut Öksüz, İhracat, Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Züccaciye sektörü Antalya'da buluştu - Son Dakika

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