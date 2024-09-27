ZyFest: Girişimci Kadınlar Alışverişte Buluştu - Son Dakika
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Ekonomi

ZyFest: Girişimci Kadınlar Alışverişte Buluştu

Girişimci ev hanımları, Giyimkent'in desteklediği ZyFest'de kendi tasarımlarını sergileyip sattı.

27.09.2024 10:13
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Evde, boş vakitlerinde kendi tasarımlarını yaparak sosyal medya üzerinden satan girişimci ev hanımları, Giyimkent desteğiyle 'Zyfest Alışveriş ve Moda Festivali'nde ürünlerini sergiledi.

Sosyal medyada alışveriş son dönemlerin en trend alışveriş yöntemlerinden biri haline geldi. Çoğunlukla ev hanımlarının ve part time çalışanların kendi yaptıkları tasarımları, sosyal medya üzerinden satışa sundukları ürünler, uzun zamandır ilgi görüyor.

3 bin 500 üyesiyle Türkiye'de hazır giyim, tekstil, aksesuar ve ev tekstili üretiminin merkezlerinden olan Giyimkent ile 4 çocuk annesi, ev hanımıyken sosyal medya üzerinden iş dünyasına atılan Zeynep Tuğçe Turan, iş birliğiyle ZyFest Alışveriş ve Moda Festivali düzenlendi. Festivalde girişimci ev hanımları kendi ürünlerini fiziksel olarak satma fırsatı yakaladı.

29 Eylül Pazar akşamına kadar devam edecek olan festivale, sosyal medya üzerinden satış yapan 100'ün üzerinde kadın ve erkek girişimci, kendi tasarımları ile katıldı. Hazır Giyim, takı, mücevher, ev tekstili ürünleri, aksesuarlar ve dekorasyon ürünlerinden oluşan Giyimkent ZyFest Alışveriş ve Moda Festivali'nde uygun fiyatlar, festivale özel indirimler avantajlı alışveriş fırsatı oluşturdu. İndirim Çadırı, yılın 12 ayı açık olacak.

Sosyal medyadaki sanal mağazalar festival çadırında

Girişin ücretsiz olduğu indirim çadırında, ilk kez sosyal medya sanal mağazalarından çıkıp takipçileriyle buluşan Girişimci kadınların birbirinden güzel tasarımları, el emeği, göz nuru ürünleri, özgün trendlere ilgi büyük oldu. Festivali ilk gün 3 bin 700 kişi ziyaret ederken, yüzlerce ürün satıldı.

"Festival kalıcı hale gelecek"

Giyimkent Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Cevizli, festivale ilişkin olarak, "820 metre kare çadırımızla giyim festivali yapmak istedik. Buradaki amacımız hem üyelerimizin iş hacmini artırmak hem de İstanbul halkına daha uygun ve kaliteli ürünleri sunmak. Yaklaşık 61 firmamız festivale katılım sağladı. Festival 4 gün sürecek, dört günden sonra festivali kalıcı hale getireceğiz. Hem kendi markalarımız hem de ulusal firmalar bu çadırda ürünlerini satabilecek. Üyelerimiz ağırlıklı olarak yurtdışına satış yapmaktadır. Ortadoğu ve Balkan ülkelerine, Türki cumhuriyetlere, Rusya hatta Brezilya'ya kadar satış yapan firmalarımız var" bilgisini paylaştı.

"Sosyal medya üzerinden satış yapan girişimci kadınlar festivalde"

ZyFest markasının sahibi Zeynep Tuğçe Turan ise festivalde yüzlerce girişimci kadına istihdam sağladıklarını altını çizerek, "10 yılı aşkın bir süredir festivallerimiz devam ediyor. Şu anda Giyimkent'te 4 gün sürecek bir festival düzenliyoruz. Bu festivalden sonra çadırda ürünler satılmaya devam edecek. Sosyal medya üzerinden satış yapan yüzlerce girişimci kadını tek bir çatı altında topluyoruz. Takı, şal, aksesuar, giyim gibi aklınıza gelebilecek her türlü ürünü festivalde bulmak mümkün" dedi.

4 yıldır sosyal medya üzerinden satış yaparak ev ekonomisine katkıda bulunan bir satıcı da "El emeğiyle ürettiğimiz ürünleri sosyal medya üzerinden satıyoruz. El boyaması fincanlar, nakışlı peçete gibi ürünleri el emeğiyle üretip satıyoruz. Çoğunlukla el boyaması ürünlerimiz bulunuyor. İlk başta sosyal medya üzerinden satışlarımıza başladık. Şimdi ise hedefim kendime bir yer açarak ürünlerimi satmak. Bu festivalin çok fazla katkısı var. Bu sayede kendi ürünlerimi daha fazla tanıtma imkanı yakaladım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ZyFest: Girişimci Kadınlar Alışverişte Buluştu - Son Dakika

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