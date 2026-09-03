Yargıtay'dan hizmet tespiti davalarında emsal karar, Akraba tanıklığı tek başına geçersiz değil - Son Dakika
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Yargıtay'dan hizmet tespiti davalarında emsal karar, Akraba tanıklığı tek başına geçersiz değil

Yargıtay\'dan hizmet tespiti davalarında emsal karar, Akraba tanıklığı tek başına geçersiz değil
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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hizmet tespiti davalarında çalışma süresinin yalnızca SGK kayıtlarına göre belirlenemeyeceğine hükmetti. Akraba tanıklığının tek başına reddedilemeyeceğini belirten karar, kayıt dışı çalışan işçilerin mağduriyetini gidermeyi hedefliyor.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, geçmişte sigortası yapılmayan veya primleri eksik yatırılan çalışanların hizmet tespiti davalarına ilişkin emsal bir karara imza attı. Karara göre, çalışma süresi yalnızca SGK kayıtlarına dayanılarak belirlenemeyecek; aynı iş yerinde çalışan akrabaların tanıklığı da tek başına geçersiz sayılmayacak.

Daire, işverenlerin sigorta primlerini eksik bildirmesi veya hiç bildirmemesi nedeniyle işçilerin hizmet sürelerinin resmi kayıtlarda tam görünmeyebileceğini belirtti. Bu nedenle mahkemelerin, işçinin fiilen çalıştığı süreyi tespit ederken kurum kayıtlarıyla yetinmeyip tanık beyanları ve diğer belgeleri birlikte değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, daha önce ihtiyatla yaklaşılan akraba tanıklıklarının doğrudan reddedilmesinin önüne geçildi; ancak bu beyanların diğer delillerle desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Bu emsal kararın, işçilerin açtığı hizmet tespiti davalarında yeni bir dönem başlatması ve kayıt dışı istihdama karşı caydırıcı etki oluşturması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Sosyal Güvenlik Kurumu, Yargıtay, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Emekli Yargıtay'dan hizmet tespiti davalarında emsal karar, Akraba tanıklığı tek başına geçersiz değil - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yargıtay'dan hizmet tespiti davalarında emsal karar, Akraba tanıklığı tek başına geçersiz değil - Son Dakika
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