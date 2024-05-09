Mercedes-Benz Gle, Uzun Mesafe Yolculuklar İçin İdeal Yol Arkadaşı

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(İSTANBUL) - Mercedes-Benz GLE 300 d 4MATIC, uzun mesafe yolculuklar için ideal yol arkadaşı olarak öne çıkıyor. Avrupa'da standart olarak sunulan 4MATIC sistemi, yol tutuşunun az olduğu zorlu koşullarda bile yola devam edilmesini sağlıyor.

Mercedes-Benz'in 1997'de M-Serisi ile başlattığı GLE, premium sınıf SUV araç segmentini hayata geçirdi. Küresel başarısına 2015 yılında pazara çıkarılan GLE ile devam ettikten sonra 2018'de güncel model serisi pazara sunuldu. Model serisinin dış mekan, iç mekan, teknoloji ve donanımlarını kısa bir süre önce güncellerken motor serisi de baştan sona elektrik sistemleriyle donatıldı.

Sürüş Destek Paketi kapsamında Aktif Mesafe Yardımcısı DISTRONIC, Aktif Direksiyon Yardımcısı ve Trafik İşareti Yardımcısı gibi gelişmiş ek işlev ve özellikler bulunuyor. 360 derece görüş açısına sahip kamera ile sunulan Park Etme Paketi, paralel ve dikey park yerlerine giriş ve çıkış için manevra sırasında sürücüyü destekliyor. Bir başka yeni özellik de 'şeffaf motor kaputu'. Arazide sürüş programı etkinleştirildiğinde, merkezi ekranda araç önü alt kısmının sanal bir görüntüsü gösterilerek eğimin yüksek olduğu engebeli arazide sürüş daha kolay hale geliyor. Çekişe yardımcı olan özellikler arasında ayrıca Römork Manevra Yardımcısı, merkezi ekranda güncellenmiş römork menüsü ve römork güzergah planlayıcısı bulunuyor. Römork güzergah planlayıcısı, römork ile yolculuk sırasında en uygun güzergahların bulunması için de kullanılabiliyor.

ARAZİDE SÜRÜŞ MODU

GLE sürücülerinin çoğu araçlarını, kullanılması nispeten daha zor olan arazidense sadece asfalt yollarda veya sürüş koşullarının kolay olduğu yollarda kullanıyor. Bu nedenle Mercedes-Benz, GLE'nin sadece içten yanmalı motorlu modelleri için Off-Road Engineering Paketi kapsamını yeniden düzenleyerek daha düşük fiyatlarla sunuyor. Paketin içinde motor altı koruması ve AIRMATIC havalı süspansiyon sisteminin yanında yerden 30 mm daha fazla yükseklik gibi avantajlı özellikler bulunuyor.

Mevcut MBUX sürümünde bulunan 'Arazide Sürüş Modu', eğim, yalpa açısı, yön (pusula) ve direksiyon açısı gibi özel içeriği yeni bir görsel deneyime dönüştürüyor. 360 derece kameralı Park Paketi'nin sunduğu 'şeffaf motor kaputu' özelliği sürücünün yol üzerinde bulunan büyük taşlar veya derin çukurlar gibi engelleri daha iyi fark etmesini sağladığından sürücüye son derece yardımcı oluyor. Bu özellik ayrıca rampa veya tepelerden geçerken de avantaj sağlıyor.

Çekiş gücü daha da artırılan GLE'nin özel olarak tasarlanan dört tekerlekten çekiş sistemi ve vites oranı, 3,5 tona kadar yüksek çekiş kapasitesi ve 140 kilograma kadar çekiş gücü sunuyor. Tamamen elektrikli römork bağlantısı; bagaj kapağı üzerinde bulunan bir düğme veya merkezi ekran paneli ile tek bir düğmeye basarak aracın altından dışarıya doğru açılıyor ve otomatik bir şekilde çalışma konumunda sabitleniyor. Kullanımdan sonra yine kolaylıkla tampon arkasındaki eski konumuna geri çekiliyor. Bir römork yerine, örneğin bisiklet taşımak amacıyla bağlantı tertibatını kullananlar için de özel bir işlev sunuluyor. Römork bağlantı bileşenindeki iki ek cıvata ile bisiklet askısı güvenli bir şekilde taşınabiliyor. Sahip olduğu 100 kg'a kadar yük taşıma kapasitesi ile elektrikli bisikletler de artık taşınabiliyor.

GLE'de yeni olan bir başka özellik de navigasyon sistemi için römork güzergah planlayıcısı. Önceden tanımlanmış römorkla sürüş için uygun olan ve büyük sapmalar veya zaman kaybı içermeyen rotalar merkezi ekrandan planlanabiliyor. Diğer faktörlerin yanında, güzergah genişliği ve yüksekliği ile ağırlık kısıtlamaları da dikkate alınıyor. Römork, MBUX sistemindeki römork menüsü üzerinden sisteme tanımlanıyor ve araca elektrik bağlantısı yapılmasının ardından otomatik olarak sistemde görüntüleniyor. Müşteriler bisiklet askıları ve iki ayrı römork boyutu arasından seçim yapabiliyor. Ayrıca hız limiti de ayarlanabiliyor. Römork güzergah planlayıcısı bu bilgiyi de dikkate alıyor. Özellikle kullanışlı olan diğer bir özellik de Trafik İşareti Asistanı. Sadece çekici ünite/römork kombinasyonu için izin verilen hız değerlerini gösteriyor. Ayrıca, DISTRONIC ve Aktif Hız Sınırı Yardımcısı etkinleştirildiğinde, araç sadece ilgili hız sınırına ulaşıncaya kadar hızlanıyor.

Kapsamı genişletilen Römork Manevra Yardımcısı artık kameralı sistem üzerinden de çalışıyor. Böylece yalpa hareketlerine karşı kendi dengeleme ekipmanına sahip römorklar için de uygun şekilde kullanımı mümkün. Yardımcı sistem ayrıca bir römork ile manevrayı daha kolay, elverişli ve daha güvenli hale getiriyor. Sistem, çekici aracın direksiyon açısını 5 km/saat hıza kadar ve yüzde 15 yukarı eğime kadar otomatik olarak ayarlıyor. Sistem ayrıca MBUX sistemiyle entegre ve dokunmatik ekran üzerinden sezgisel bir şekilde kullanılabiliyor. Geri viteste çekici araç-römork kombinasyonu dengeleme özelliğine ek olarak, sistem ayrıca 90 dereceye kadar seçilebilir dönüş açılarında serbestçe kılavuzluk ediyor. Seçilen açının korunması amacıyla, çekici aracın direksiyonu otomatik olarak çalışıyor. Bu sayede römorkun daha hassas ve doğru bir şekilde konumlandırılması mümkün oluyor. Sürücüler ayrıca ilgili işlevi, römork istenen açıya ulaştığında ve düz bir hat üzerinde geri viteste sürüş gerektiği durumda da seçebiliyor. Tüm manevra süreci, merkezi ekran üzerinden farklı kamera görüş açılarıyla izlenebiliyor. Dinamik kılavuz çizgileri, aracın önünde uzanan yolu ve araç genişliğini gösteriyor. Başlangıçta sistemin işleyişini anlamak için kısa bir alıştırma yapılmalı. Bununla birlikte, çeki demiri uzunluğunun görsel ölçümü için römork üzerinde herhangi bir işaretleme gerekli değil.

Park etme sistemleri, gelişmiş çevre sensörleri sayesinde, sürücüye manevra sırasında daha iyi destek sağlıyor. MBUX sistemine entegre edilen bu sistemler, ayrıca daha sezgisel ve daha hızlı bir şekilde kullanılabiliyor. Aktif Direksiyon Yardımcısı, önceki modelden farklı olarak, artık çekiş modunda da etkin olarak kalıyor. Sistem, hafif dönüşlerde bile otomatik bir şekilde sürücünün şeritte kalmasına yardımcı oluyor.

YENİ GÜNDÜZ SÜRÜŞ FARI TASARIMLARI

GLE SUV'ye daha modern bir görünüm kazandıran çeşitli kapsamlı dış tasarım değişiklikleri arasında yeni ön tampon tasarımı görsel olarak daha çok öne çıkıyor. GLE'de kullanılan krom bileşen detaylı iki yatay kanatçık, radyatör ızgarası boyunca uzanıyor. Dış hava giriş ızgarasında da yatay bir krom kanatçık bulunuyor.

Mercedes-Benz araçların karakteristik özelliği olan farların ışık parlaması Standart LED Yüksek Performans farlarda, iki ışık çıkış noktası ile öne çıkan gündüz sürüş farını tamamlıyor. MULTIBEAM LED işleviyle dört ışık çıkış noktası sunuluyor. Ayrıca GLE'de güncellenen stop lambalarının iç tasarımı da ışık huzmesini iki yatay blok ile oluşturuyor.

GLE SUV için sodalit mavi (metalik) ve MANUFAKTUR alpin gri (mat) renk seçenekleri de ekleniyor. Aerodinamik özellikleri optimize edilmiş 19 ve 20 inç boyutlarda iki hafif alaşım jant, GLE için sunulan kapsamlı seçenekleri tamamlıyor. Jantlar, parlak dış kaplaması ve beş ikiz parmaklı tasarımıyla öne çıkıyor. Mercedes-Benz logosunun hareketli yansımasıyla dikkat çeken ortam aydınlatması da yeni bir özellik.

İNCELİKLİ DETAYLAR ÖNE ÇIKIYOR

GLE'de ilk defa, yatay parmaklarda sensör yüzeylerine sahip en yeni nesil direksiyon simidi kullanılıyor. Sürücü, direksiyon simidinin sağ ve sol tarafında bulunan dokunmatik bileşenler sayesinde, sürücü ekranını ve merkezi ekranı direksiyon simidi üzerinden kullanabiliyor.

İç mekanda göze çarpan başka bir özellik ise merkezi ve yan havalandırma deliklerinde kullanılan krom detaylar. Önceki serilerde siyah kenarlı olmakla birlikte, artık bu bileşenler Mercedes-Maybach GLS'de olduğu gibi gerçek galvaniz metal kaplamaya sahip.

İç mekan döşeme seçenekleri, klasik ve yenilikçi tasarımlar arasında geniş ölçüde çeşitlilik göstermeye devam ediyor. Mercedes-Maybach GLS'de kullanılan ve artık ayrıca GLE SUV modelinde mevcut olan 'MANUFAKTUR piyano boyası siyah çizgili süslemeler' öne çıkıyor. Siyah tasarımlar seçildiği durumda, napa deri döşemeli koltuklar da sunuluyor. Ortam aydınlatmasıyla birlikte, S-Serisi ile aynı renkler ve kombine renk seçenekleri arasından seçim yapılabiliyor. 100 W güç çıkışına sahip 2 USB port pratik bir şarj seçeneği olarak arka koltuk kol dayamasında yer alıyor.

Yüksek kaliteli bir ses sistemi olan Burmester® Surround Ses Sistemi artık kişisel ses ayarları ve etkileyici Dolby Atmos ses deneyimi sunuyor. Burmester Surround Ses Sistemi'nin diğer özellikleri arasında 13 hoparlör, 13 ayrı amplifikatör kanalı ve 590 watt sistem güç çıkışı bulunuyor.

Yeni bir sistem olarak sunulan Energizing Air Control Sistemi, hava kalitesi ve ince partikül sensörleri aracılığıyla hava kalitesini izliyor. İki aşamalı filtre tasarımı, ince partikül oranını ve diğer kirletici bileşenlerini büyük ölçüde azaltıyor. Ölçüm değerine bağlı olarak, araç temiz hava ve hava çevrimi modları arasında akıllı bir sistemle geçiş yapıyor.

MBUX SİSTEMİNİN EN GÜNCEL SÜRÜMÜ: SEZGİSEL ÇALIŞMA VE ÖĞRENME KAPASİTESİ

İkinci nesil MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) Bilgi-Eğlence Sistemi, GLE'de de artık güncel. Hem donanımda hem yazılımda kaydedilen önemli gelişmeler sayesinde, araç iç mekanı daha dijital ve daha akıllı. Akıllı ekran görünümlerine sahip LCD ekranlar üzerinden birçok araç ve konfor özelliği kontrol edilebiliyor. 12,3 inç büyüklüğe sahip sürücü ekranı ve merkezi ekranlar, daha önceki modellerle aynı. Merkezi ekran doğrudan ve dokunmatik olarak kolay bir şekilde kullanılabiliyor. Apple Car Play ve Android Auto hizmetleri artık kablosuz olarak da sunuluyor.

Sürücü ekranı ve merkezi ekran, bütüncül ve estetik bir deneyim sunuyor. Bu ekranlar bilgiyi yapılandırılmış ve açıkça tanımlanmış bir şekilde ulaştırıyor. Toplam 3 ekran tasarımı (klasik, sportif, akıllı) ve 4 mod (navigasyon, yardım, hizmet, arazi) ile görünüm kişiselleştirilebiliyor.

"HEY MERCEDES": HER GEÇEN GÜN DAHA DA AKILLANAN SESLİ ASİSTAN

"Hey Mercedes" sesli asistan interaktif ve öğrenme kabiliyetine sahip. Sürücü ve yolcular ayrıca Hey Mercedes etkinleştirme komutunu kullanmaya gerek olmadan sesli olarak belirli işlemleri devreye alabiliyor. Bunlar arasında örneğin telefon çağrısı yanıtlama da bulunuyor. Hey Mercedes ayrıca "Yardım" komutunu duyması üzerine araç işlev ve özelliklerini açıklıyor, bir akıllı telefonun Bluetooth ile nasıl bağlandığı veya ilk yardım setinin nerede olduğu sorulduğunda yardımcı oluyor. Hey Mercedes, sürücü ve yolcuların konumunu belirliyor. İç mekan aydınlatması veya güneşlik gibi diğer araç özellikleri de artık sesli komutla kontrol edilebiliyor.

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