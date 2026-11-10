TÜREB ve GWEC Antalya'da 63 GW rüzgar ve 6 GW deniz üstü hedefini konuştu - Son Dakika
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TÜREB ve GWEC Antalya'da 63 GW rüzgar ve 6 GW deniz üstü hedefini konuştu

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TÜREB ve GWEC Antalya\'da 63 GW rüzgar ve 6 GW deniz üstü hedefini konuştu
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COP31 kapsamında Antalya'da bir araya gelen TÜREB ve GWEC, Türkiye'nin 2040'a kadar 63 GW rüzgar kurulu gücüne ulaşma hedefini değerlendirdi. Toplantıda bu kapasitenin 6 GW'ının deniz üstü rüzgardan karşılanması ve ilk 1 GW'lık ihalesinin 2027'de yapılması planı öne çıktı.

(İSTANBUL) - TÜREB ve GWEC'in COP31 kapsamında Antalya'da düzenlediği buluşmada, Türkiye'nin rüzgar enerjisi hedefleri, deniz üstü yatırımlar ve küresel iş birliği fırsatları ele alındı. Türkiye'nin 2040 yılına kadar 63 GW rüzgar kurulu gücüne ulaşması, bunun 6 GW'ının deniz üstü rüzgardan karşılanması hedefleniyor.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) ve Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC), COP31'in açılış gününde Antalya'da uluslararası enerji sektörünün temsilcilerini bir araya getirdi. TÜREB–GWEC tarafından özel olarak düzenlenen resepsiyonda; enerji dönüşümü, yatırım ve finansman ihtiyacı, şebeke altyapısı ve bölgesel iş birlikleri değerlendirildi.

TÜREB Başkanı İbrahim Erden, Türkiye'nin enerji stratejisinin enerji bağımsızlığı, arz güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadele üzerine kurulduğunu belirterek, Milli Enerji 2040 planıyla rüzgar ve güneş enerjisinde toplam 175 GW kurulu güç hedeflendiğini söyledi.

RÜZGARDA 63 GW, DENİZ ÜSTÜNDE 6 GW HEDEFİ

Türkiye'nin mevcut yaklaşık 16 GW rüzgar kurulu gücünü 2040'a kadar 63 GW'a çıkarmayı hedeflediğini belirten Erden, bunun 6 GW'ının deniz üstü rüzgar enerjisinden oluşacağını açıkladı.

Karasal rüzgarda 25 GW'ın üzerinde projenin ön lisans veya lisans aşamasında bulunduğunu aktaran Erden, Ege Denizi'nde deniz üstü rüzgar yatırımları için dört aday alan belirlendiğini ve ilk 1 GW'lık ihalenin 2027 yılında yapılmasının planlandığını ifade etti.

Erden, Türkiye'nin rüzgar sanayisinde de güçlü bir konuma ulaştığını vurgulayarak, 150'den fazla sanayi şirketinin sektöre tedarik sağladığını, Türkiye'nin Avrupa'nın beşinci büyük rüzgar ekipmanı üreticisi olduğunu söyledi. Yıllık 2-2,5 milyar dolarlık ekipman ihracatının yaklaşık 30 bin kişilik istihdamı desteklediğini belirten Erden, Türkiye'nin küresel üretim ve ihracat üssü olma potansiyeline dikkati çekti.

"TÜRKİYE'NİN RÜZGAR ENERJİSİ YOLCULUĞU İLHAM VERİCİ"

GWEC CEO'su Ben Backwell ise Türkiye'nin dünya pazarları için üretim yapan güçlü bir tedarik zincirine sahip olduğunu belirterek, "Türkiye'nin rüzgar enerjisi yolculuğunun ne kadar ilham verici olduğunu da vurgulamak istiyorum. Öncelikle Avrupa'nın en büyük ikinci rüzgar pazarı haline gelmesi nedeniyle tebrik ederim. Türkiye'nin dünya için de üretim yapan yüzlerce tedarik zinciri şirketine sahip olması çok önemli" dedi.

Backwell, geçen yıl dünya genelinde 165 GW yeni rüzgar kapasitesi kurulduğunu belirterek, sektörün önümüzdeki birkaç yıl içinde yıllık 200 GW kurulum seviyesine ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Backwell, küresel büyümenin önündeki başlıca engelleri yetersiz şebeke altyapısı, yüksek finansman maliyetleri ve uzun izin süreçleri olarak sıralarken, öngörülebilir yatırım politikalarının, uluslararası finansman girişimlerinin ve enerji depolama gibi tamamlayıcı teknolojilerin önemini de vurguladı.

YERLİ YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINA VURGU

Toplantıda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan da Türkiye'nin enerji politikasında arz güvenliği, karbonsuzlaşma ve dışa bağımlılığın azaltılmasının öncelikli olduğunu belirtti. Fosil yakıt ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ının ithalatla karşılandığını hatırlatan Demircan, yerli yenilenebilir enerji yatırımlarının önemini vurguladı.

Türkiye'nin rüzgar kapasitesini dört katına çıkarmayı hedeflediğini belirten Demircan, geçtiğimiz hafta tamamlanan YEKA ihalesinde yaklaşık 1,5 GW kapasitenin tahsis edildiğini açıkladı.

Deniz üstü rüzgar yatırımları için teknik hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Demircan, ilk yaklaşık 1 GW'lık ihalenin 2027'de tamamlanmasının hedeflendiğini, 2035'e kadar toplam 6 GW deniz üstü kapasite için ihale yapılmasının planlandığını söyledi.

Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Shahbazov ise Türkiye ile enerji iş birliğinin bölgesel enerji güvenliği açısından önemine dikkati çekti. Azerbaycan'ın Hazar Denizi'nde 157 GW rüzgar enerjisi potansiyeline sahip olduğunu belirten Shahbazov, deniz üstü projelerde 4 GW'ı aşan yatırımların planlandığını açıkladı.

PROJENİN 2023'DEN İTİBAREN AŞAMALI OLARAK DEVREYE ALINMASI AMAÇLANIYOR

Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Avrupa arasındaki enerji bağlantılarını geliştirmeyi amaçlayan Hazar-Karadeniz-Avrupa Yeşil Enerji Koridoru'nun yaklaşık 3 bin kilometre uzunluğunda ve 4 GW iletim kapasiteli olması planlanıyor. Projenin 2032'den itibaren aşamalı olarak devreye alınması hedefleniyor.

Shahbazov, artan küresel elektrik talebinin karşılanmasında yenilenebilir enerji yatırımları ve uzun vadeli elektrik alım anlaşmalarının önemini vurguladı.

TÜREB ve GWEC'in COP31 kapsamında gerçekleştirdiği buluşma, Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki büyüme hedeflerini, küresel yatırım fırsatlarını ve bölgesel iş birliği olanaklarını gündeme taşıdı. Programın ikinci bölümünde düzenlenen Yatırımcılar Oturumu'nda ise finansmana erişim, sermaye ihtiyacı ve küresel yatırım fırsatları ele alındı.

Kaynak: ANKA
EkonomiTürkiyeAntalyaGüncelFinansCOP31Son Dakika

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