Vatikan Kıyametin Tarihini İlan Etti! Leonardo'nun Son Akşam Yemeği Tablosunda Kıyametin Tarihi Gizliymiş!

1 Leonardo Da Vinci, yaptığı her tablo ile tartışmalara neden olan bir ressam hem de dönemin bilim adamlarından biri. Dünyaca ünlü tablolarından biri ise Hz. İsa'nın Havarileri ile yediği son akşam yemeğini anlatan "Son Akşam Yemeği"dir.

2 Neredeyse birçok tablosunun sırrı hala çözülememiştir. Hatta Mona Lisa tablosu da bu tablolardan biridir. Keza halen gülümsemesinin sırrı çözülebilmiş değil.

3 Dünyada en çok kopyası bulunan dini tablo olarak da bilinen "Son Akşam Yemeği" için Vatikanlı uzmanlar tablonun içinde kripto şifrelerin yer aldığına dair görüşler sunuyorlar.

4 Tablo için Hz. İsa'nın Havarileri ile birlikte son akşam yemek yediği gibi genel bir kanının aksine bazı uzmanlar tabloda havarilerden bazılarının Hz. İsa'ya ihanet edeceğini anlattığını söylüyor.

5 Yuhanna İncil'inin 13:21 ayetinde "İsa bunları söyledikten sonra yüreğinde büyük bir sıkıntı duydu. Şakirtlerine açıkça, "Size şunu söyleyeyim, sizlerden biri bana ihanet edecek" dedi." ile ihanetin onların kutsal kitabında yer aldığı delilini öne sürüyorlar.

6 Ancak Vatikanlı uzmanlar tablonun çok daha kötü bir haberi taşıdığını düşünüyorlar. Dünyanın yerle bir olacağı kıyamet gününün...

7 Kıyametin Tarihi: 1 Kasım 4006 Vatikanlı araştırmacı Sabrina Sforza Galitzia tarafından ortaya çıkarılan mesajda kıyametin 1 Kasım 4006'da kopacağı iddia ediliyor.

8 Sabrina Sforza Galitzia'ın araştırması tabloda 21 Mart 4006'da dünyanın büyük bir sel tufanı ile karşı karşıya kalacağı ve 1 Kasım 4006'da kıyametin kopacağını bildiriyor.