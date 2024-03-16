Turgut Altınok'un sahip olduğu arsalardan biri Avrupa'da 2 ülkeden büyük - Son Dakika
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Politika

Turgut Altınok'un sahip olduğu arsalardan biri Avrupa'da 2 ülkeden büyük

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AK Parti'nin Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, mal varlığını açıkladı. Açıklanan listede Altınok'un mal beyanında tarlalardan birinin 4 milyon 943 bin m2 büyüklüğünde olduğu ortaya çıktı. Altınok'un tarlasının metrekare olarak Avrupa'daki Monaco ve Vatikan'dan daha büyük olması dikkat çekti.

16.03.2024 14:33  Güncelleme: 14:38
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Yerel seçimlere sayılı günler kala şeffaf olmak adına belediye başkan adayları mal varlıklarını açıklamaya devam ediyor. Bu anlamda halkaya son eklenen isim Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok oldu. Ancak Altınok'un mal varlığı listesindeki tarlalardan birinin 4 milyon 943 bin m2 olduğu ortaya çıktı.

SAHİP OLDUĞU TARLA İKİ ÜLKEDEN DAHA BÜYÜK

Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Yukarıhacıbekir mahallesinde yer alan tarlanın metrekare olarak Avrupa'daki 2 milyon m2'lik Monaco ve 500 bin m2'lik Vatikan'dan daha geniş bir alana sahip olması dikkat çekti.

Mal varlığını açıklayan Turgut Altınok'un sahip olduğu arsalardan biri iki ülkeden büyük

YORUM BOMBARDIMANINA TUTTULAR

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran mal varlığı listesindeki bu küçük(!) detayla ilgili kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı. Yapılan yorumlardan bazıları şunlar; "Buna yine fakir vatandaş oy verir", "Seçimi kazanamazsa bağımsızlığını ilan edecek", "Parti kur oy verelimin vücut bulmuş hali", "O da bir ülke diyebilir miyiz ?", "Adam ülke gibi arsa satın almış", "Ankara'nın tapusunu almış oyu da alıyım bari diye düşünmüş", "Sonra da mülk Allah'ındır dersin amcam."

Mal varlığını açıklayan Turgut Altınok'un sahip olduğu arsalardan biri iki ülkeden büyük

"ANA SÜTÜ GİBİ HELALDİR" DEDİ

Altınok, mal varlığını "Biz dün neredeysek bugün de oradayız… Değerli hemşehrilerim. Bir belediye başkanı öncelikle şeffaf olmalıdır. Özü sözü bir ve dürüst olmalıdır. Bir belediye başkanının duruşu olmalıdır ve bir o yanda bir bu yanda bulunmamalıdır. Ne yazık ki mal varlığım üzerinden bir süredir suni gündemler yaratılarak, başkentimize yapacağımız hizmet ve eserlerin üstünün örtülmeye çalışıldığını; projelerimizi gölgeleme çabasına girildiğini ve en önemlisi siz değerli Ankaralı hemşehrilerimi incittiklerini hissettiğim için mal varlığımı açıklama vakti gelmiştir. Değerli Ankaralılar. İçinizde en ufak bir tereddüt olmasın. Ekte sunduğum tüm mal varlığım ana sütü gibi ak ve helaldir…" notuyla paylaştı.

Mal varlığını açıklayan Turgut Altınok'un sahip olduğu arsalardan biri iki ülkeden büyük

"MAL VARLIĞIMIZ ÇOĞALMAMIŞ, TAM TERSİNE AZALMIŞ"

Öte yandan Turgut Altınok, Kırşehir Dernekler Federasyonunca Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen iftar programına katıldı. Gazetecilerin çıkışta mal varlığı beyanıyla ilgili sorusunu cevaplayan Altınok, "Herkes kendisinden şüphe etsin, benden değil. Kendimizden şüphemiz yok. Mal varlığı çoğalmamış, tam tersine azalmış. Mal varlığı, mal varlığı, mal varlığı... Zaten 3628 sayılı yasa gereği mal varlıklarını vermek zorundayız. Yeni bir mülk alıyorsanız kendinize veya eşinize onu da bir ay içinde vermek durumundasınız. Herkes belediye başkanı olmadan önceki mal varlığını açıklasın. Öyle sonradan gömü buldum, paşa torunuydum, bizde öyle bir şey yok. 20 yıldır belediye başkanıyım, beytülmal yönetiyorum. Ailem dahi makam arabama binmemiştir. 20 yıldır belediyeden bir kuruş harcırah almadım. Biz buyuz. Tertemiz, şeffaf bir hayatımız ve görev anlayışımız oldu" dedi.

Mal varlığını açıklayan Turgut Altınok'un sahip olduğu arsalardan biri iki ülkeden büyük

"MÜLK ALLAH'INDIR, BİZ EMANETÇİSİYİZ" DEMİŞTİ

Habertürk'te dün katıldığı yayında mal varlığı ile ilgili soruya yanıt veren Turgut Altınok, "94 yılında aday olduğumda bir gazetenin manşeti 'Ankara'nın en zengin belediye başkanı' diye. Mülk bizim değil Allah'ın, hepsi Allah'ın, biz emanetçisiyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Turgut Altınok\'un sahip olduğu arsalardan biri Avrupa\'da 2 ülkeden büyük

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Son Dakika Politika Turgut Altınok'un sahip olduğu arsalardan biri Avrupa'da 2 ülkeden büyük - Son Dakika

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