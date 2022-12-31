Eski Papa 16. Benedict, 95 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eski Papa 16. Benedict, 95 yaşında hayatını kaybetti

31.12.2022 13:15
Eski Papa 16. Benedict, 95 yaşında hayatını kaybetti

Vatikan'dan yapılan açıklamada, eski Papa 16. Benedict'in hayatını kaybettiği duyuruldu.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, eski Papa 16. Benedict'in hayatını kaybettiği duyuruldu.

Eski Papa 16. Benedict, hayatını kaybetti. Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni yaptığı yazılı açıklamada, "Üzülerek bildiriyorum ki eski Papa 16. Benedict, bugün saat 09.34'te Vatikan'daki Mater Ecclesiae Manastırı'nda vefat etti" ifadelerini kullandı. Sözcü Bruni, en kısa sürede daha fazla bilgi sağlanacağını aktardı.

Öte yandan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 28 Aralık'ta eski Papa 16. Benedict'ın hasta olduğunu duyurarak sağlığına kavuşması için dua istemişti.

600 yıl aradan sonra istifa eden ilk Papaydı

16. Benedict, Katolik kilisesindeki cinsel istismar skandallarının ardından yaşlılığını gerekçe göstererek 2013'te istifa etmişti. Benedict, 600 yıl aradan sonra istifa eden ilk Papa olmuştu. Papa Francis ise 13 Mart 2013'te Papa Benedict'in yerini alarak Latin Amerika'dan gelen ilk Papa olmuştu.

"Cinsel istismarı biliyordu, sessiz kalmayı tercih etti"

Almanya'da Westpfahl Spilker Wastl hukuk firması, 1945-2019 yılları arasında Münih Başpiskoposluğu'ndaki cinsel istismar iddialarına ilişkin bulguları içeren bir rapor açıklamıştı. Başpiskoposluk tarafından hazırlatılan raporda, eski Papa 16. Benedict'in 1977-1982 tarihlerinde Münih başpiskoposu olarak görev yaptığı dönemde çocuklara cinsel istismarda bulunan rahiplerden haberdar olduğu, ancak harekete geçmeyerek sessiz kalmayı tercih ettiği belirtilmişti.

Hukuk firmasından avukat Martin Pusch, "Gerçekler hakkında bilgilendirilmişti. Dört cinsel istismar davasında görevi kötüye kullanmakla suçlanabileceğini düşünüyoruz. Bu olaylardan 2'si görevde olduğu sırada işlenen ve devlet tarafından kabul edilen suiistimallerle ilgili. Her iki davada da failler, görevde kaldılar" demişti. Benedict'in görevde olduğu dönemde taciz vakaları olduğunu ifade eden Pusch, "O rahipler herhangi bir yaptırım uygulanmadan işlerine devam etti. Kilise hiçbir şey yapmadı. Bunun böyle olmadığına inansak da belirli gerçekleri bilmediğini iddia ediyor" ifadelerini kullanmıştı. - VATIKAN

Kaynak: İHA
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