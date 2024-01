Türkiye\'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Anadolu Ajansının 2012'den bu yana her yıl düzenlediği gelenekselleşen "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ulutaş, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, yurt içi ve dışında 2023 yılı boyunca çektikleri "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel olarak eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki 147 fotoğrafı detaylı şekilde inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde, Sergen Sezgin'in 600 Konutlar Sitesi'nin enkazında depremin ardından 101'inci saatte bir kişinin sağ çıkarılmasını konu alan "Kurtarıcı" isimli kareye oy veren Ulutaş, "Bu fotoğraf, alın terinin kameraya, fotoğraf karesine en güzel yansıdığı anlardan bir tanesi. Saatlerce çalışmanın ürünü olarak insan hayatının kurtarılmasının nasıl yapıldığını anlatan en iyi karelerden bir tanesi." ifadesini kullandı.

"Gazze: Kanıt" kategorisindeki fotoğrafları da inceleyen Ulutaş, çocuk ölümlerinin olduğu hiçbir fotoğrafı seçmeye gönlünün el vermediğini belirtti.

Mustafa Hassona'nun "Fosfor" isimli karesine oy veren Ulutaş, bununla ilgili olarak şunları söyledi:

"Çünkü bir ajans muhabirinin, anı yansıtmakla birlikte ileride İsrail'in uluslararası ceza mahkemesinde hüküm giymesini sağlayacak kanıtlardan bir tanesini de aslında kareye yansıttığı bir an bu. Bu kadar yoğun nüfusa sahip bir toprak parçasında her türlü yıkım imkanlarıyla birlikte fosfor bombası gibi kullanılması yasak ve savaş suçu teşkil edecek bir takım mühimmata da başvurması, İsrail'in bir taraftan çaresizliğini gösteriyor ama diğer taraftan bunu kareye alan Anadolu Ajansı muhabiri, o mahkemeye aynı anda bir delil de sunmuş oluyor. Bu açıdan hem başarılı bir fotoğraf hem de haddizatında değerli bir fotoğraf."

Ulutaş, "Haber" kategorisinde ise Osmancan Gürdoğan'ın Ankara'da çektiği "Dolunay ve Akıncı" isimli karesine oy verirken, "Ayın en güzel hallerinden bir tanesi ve aynı zamanda dünyanın en güzel, en etkili insansız hava aracı aynı karede. Bir bilim kurgu filmini yansıtıyor. Oldukça güzel yakalanmış." dedi.

"Çevre-Yaşam" dalında ise İsa Terli'nin "Boğazın Şahitliği" fotoğrafını seçen Ulutaş, "Hepsi birbirinden güzel fotoğraflar. Bu kategorinin tartışmasız galibi, Boğazın Şahitliği. Bir taraftan dünyanın en güzel şehri İstanbul, onun nadide camilerinden bir tanesi ardından gökyüzüne muhteşem bir olayıyla süslenmiş bir halde. Ama bunlarla birlikte Türkiye'nin son 20 yılına şahitlik eden savunma sanayindeki muazzam atılımın en büyük göstergelerinden bir tanesi olan TCG Anadolu gemisi. Güzelliği, estetiği, gücü, ihtişamı aynı anda yansıtan bir kare, bu açıdan çok değerli ve güzel bir kare." diye konuştu.

Ulutaş, son olarak "Spor" kategorisinde ise Tolga Ovalı'nın Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Manchester United takımıyla yaptığı maçta gol atan Arjantinli Mauro Icardi'nin sevincini çektiği "Kutlama dalışı" isimli fotoğrafını seçti.

Ulutaş, "Icardi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki attığı golden sonraki sevinci. Burada malum önce bir penaltı kaçırıyordu. Ardından bu golü atıyordu ve bu sevinci, anı yakalaması açısından bence çok başarılı bir kare. Muhtemelen Şampiyonlar Ligi ve Türkiye anıldığında en fazla gösterilecek karelerden bir tanesi bu olacak. Bu açıdan güzel bir anda yakalanmış, güzel bir kare olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.