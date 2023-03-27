Papa'nın şişme montunu görenler şaştı kaldı! Gerçeğin ne olduğu sonradan anlaşıldı

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"150 bin oyu olan HÜDA PAR'ın size ne gibi katkısı olacak?"

Amerika kıtasının güneyinden seçilen ilk papa olan ve önceki adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa Francis, geleneksel "Urbi et Orbi" konuşmasını yaptı. Papa Francis, konuşma sonrası inananları selamladı.

Papa Francis'in konuşma yaparken beyaz kuş tüyü mont giydiğini gösteren görsel sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı fotoğrafın gerçek olduğunu düşündüklerini belirterek, şaşkınlık içeren mesajlar paylaştı.

Haberlere konu olan görseli paylaşan Bir sosyal medya kullanıcısı, "Yapay zeka beni korkutuyor" yorumunda bulundu.

Papa Francis'in mont giydiği görülen görseller Midjourney AI adlı yapay zekâ destekli uygulama ile oluşturulmuş. Papa'nın şişme mont giydiği görülen görseldeki sağ elindeki tahribat yapay zeka destekli uygulama kullanıldığının göstergesi.

Bellingcat'in kurucusu Eliot Higgins, yapay zeka ile üretilen görselin odak noktası dışındaki imgelerin genellikle daha bulanık olabileceğini söylüyor. Odağa alan kişi veya nesnenin daha detaylı resmedildiğini belirten Higgins, diğer kısımlarının daha az detay barındırabileceğini aktarıyor.