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Taraftarı heyecan bastı! Okan Buruk'un yeni hedefini duyanlar "Neden olmasın?" diyor - Son Dakika
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Taraftarı heyecan bastı! Okan Buruk'un yeni hedefini duyanlar "Neden olmasın?" diyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kopenhag maçının ardından açıklamalarda bulundu. Avrupa Ligi hakkında konuşan başarılı antrenör, ''Bundan sonraki hedefimiz Avrupa Ligi. Yeni bir hedef bizi bekliyor. Galatasaray'ın kupa kazanabileceği yeni bir yol. Bundan sonraki hedefimiz kupayı kazanmak" dedi.

13.12.2023 - 10:54,  Güncelleme: 11:08
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Deplasmanda Danimarka takımı Kopenhag'a 1-0 yenilerek Devler Ligi'ne veda eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Kopenhag maçının ardından konuştu.

"2 SEÇENEK VARDI"

Maça değinen Buruk, "Kaybetmek istemiyorduk. 2 seçeneğimiz vardı. Kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek ya da diğer maça göre Avrupa Ligi'nde devam etmek. Oyun beklediğimiz gibi oldu. Maça başlarken kanat oyuncularına büyük iş düşüyordu. Merkezi kapatıyorlardı. Burada daha çok üretmek istiyorduk ama ilk yarıda çok net pozisyon üretemedik. İkinci yarıda daha çok ürettik. Ziyech ve Mertens'in oyuna almak istiyorduk. Hücumda bize enerji getirecek oyuncular kenara geldiği anda gol yedik. Daha sonra Bakambu ile iki forvete döndük. Belki birinci golü bulsak, ikinci golü de bulabilirdik. Çok fazla orta yaptık ama forvetlerimizi buluşturamadık. Net kurtarışlar, çizgiden çıkan toplar oldu. Kazanamadığımız için üzgünüz" dedi.

"HEDEFİMİZ AVRUPA LİGİ"

Yeni hedefleri hakkında konuşan başarılı antrenör, "Bundan sonraki hedefimiz Avrupa Ligi. Yeni bir hedef bizi bekliyor. Galatasaray'ın kupa kazanabileceği yeni bir yol. Bundan sonraki hedefimiz kupayı kazanmak. Orada finale kadar gidebilmek. Zor bir maçtı. Avrupa'da da tekrar kupa kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Buraya gelen taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Üzgünüz. Böyle zorlu bir gruptan çıkmayı başaramadık ama artık yeni bir hedefimiz var" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Yeni hedefimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak
Taraftarı heyecan bastı! Okan Buruk\'un yeni hedefini duyanlar "Neden olmasın?" diyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol
YORUMLAR (5)
  • King is Back: Getirin oradan belhanda ve emre akbaba'nin oynadığı bir takım fetosculer şov yapacak hahaha Yanıtla 3 15
  • Bulent Cebeci: Bu futbolla mı ? Yanıtla 9 16
  • Burak Kurt: Okan. Burkulan hoca gitmeli Avrupalıların batirirsin ben koyu bi galasarayli olarak tekrar fatih hoca gelmeli derim.yenilinve bahane çok..gitmeli.. Yanıtla 7 44
  • Ali Arslan: Kazanmak için maçlarını Türkiye'de ki hakemlerin yönetmesi lazim Yanıtla 31 49
  • Serkan Basar: la fontenden masallar Yanıtla 29 58

Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Taraftarı heyecan bastı! Okan Buruk'un yeni hedefini duyanlar "Neden olmasın?" diyor - Son Dakika
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