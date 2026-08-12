Şırnak'tan Filistin Konvoyuna Tepki

Şırnak Şehri Nuh Platformu, Gazze'deki saldırılara karşı yola çıkan Filistin destek konvoyunun Ürdün ve Irak Merkezi Hükümeti tarafından engellendiğini belirterek tepki gösterdi.

Platform tarafından yapılan açıklamayı TÜGVA il başkanı Mesut Atille okudu, Başkan Atille tarafından yapılan açıklamada Gazze'ye ilaç ve gıda ulaştırmak amacıyla yola çıkan konvoyun geçişine izin verilmemesi kınandı. Açıklamada, Ürdün yönetimi ve Irak Merkezi Hükümeti'nin tutumuna tepki gösterilerek, söz konusu yönetimlerin emperyalist güçler ve Siyonizmle işbirliği yaptığı ileri sürüldü.

Açıklamada, Müslüman halkların Gazze'ye yönelik dayanışma çağrılarının sınırdaki engellemelerle karşılaştığı ifade edilerek, "Gazze'ye ilaç ve gıda götüren konvoyları durdurmak, İsrail'in katliamlarına doğrudan ortak olmaktır" denildi.

Habur sınır kapısında işlemleri bittikten sonra Irak'a geçmek üzere yola çıkan konvoy Irak ile Türkiye arasındaki köprüde bekletildiği belirtilen açıklamada, 310 kişinin Filistin'e destek ve dayanışma amacıyla yola çıktığı kaydedildi.

Şırnak Şehri Nuh Platformu, açıklamasında Bedir Savaşı'ndaki 313 sahabeye atıfta bulunarak, bugün de 310 kişinin Filistin'e uzanan bir dayanışma yürüyüşü için yollarda olduğunu belirtti.

Platform, "Geri adım yok" mesajı vererek, Şırnak'tan yükselen Filistin dayanışması çağrısının Gazze özgür olana ve insani yardımlar yerine ulaşana kadar süreceğini ifade etti.

Açıklamanın sonunda İslam coğrafyasındaki halklara çağrıda bulunan platform, Gazze'ye yönelik dayanışmanın önündeki engellemelere karşı ses yükseltilmesini istedi.

Haber: Halil Azizoğlu