1 Mayıs, İzmir'de coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Genel

1 Mayıs, İzmir'de coşkuyla kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda yoğun bir kalabalığın katılımıyla kutlandı. Mitingin ardından Moğollar konser verdi. Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, 1 Mayıs'ın emeğin, alın terinin, barışın, demokrasinin ve güvenli bir gelecek için dayanışmanın günü olduğunu vurguladı.

02.05.2024 00:34
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1 Mayıs, İzmir'de coşkuyla kutlandı

İZMİR - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İzmir Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşen kutlama, yoğun bir kalabalığın katılımıyla gerçekleşti. Mitingin ardından müzik grubu Moğollar konser verdi.

Tüm yurtta kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İzmir'de de Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen törenle gerçekleşti. Kent merkezinde bir araya gelen siyasi parti temsilcileri, işçiler, sendikalar ve sivil toplum örgütleri; Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Alsancak Limanı, Basmane Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı olmak üzere 4 koldan Gündoğdu Meydanı'na yürüdü.

Vatandaşlar alana polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasından geçtikten sonra girdi. Oluşturulan miting alanında 1 Mayıs'a dair mesajlar veren Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, "1 Mayıs emeğin, alın terinin, barışın, demokrasinin ve güvenli bir gelecek için dayanışmanın günüdür. 2024 1 Mayıs' ın da Anayasa'mızda tanımlanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin işler hale gelmesi için; eşitlik, demokrasi ve adalet için mücadelemizi inatla, ısrarla ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Gelecek, işçi sınıfının ve tüm emekçilerin ellerinde yükselecektir" ifadelerine yer verdi.

Miting, müzik grubu Moğollar konseriyle son buldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 1 Mayıs, İzmir'de coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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