13 yıldır ehliyet hayali peşinde koşan adam, girdiği 18 sınavda da hayaline kavuşamadı - Son Dakika
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13 yıldır ehliyet hayali peşinde koşan adam, girdiği 18 sınavda da hayaline kavuşamadı

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Hatay'da yaşayan Abdurrahman Çelik, 13 yıldır ehliyet alabilme hayaliyle girdiği 18 sınavdan da başarısız sonuç aldı. Gece gündüz çalışmasına rağmen başarılı olamayan Çelik, sınavların zorluğuna tepki göstererek, soruların doktorlar tarafından bile çözülemeyeceğini belirtti. Aracı olmasına rağmen kullanamayan ve komşularının yardımıyla hareket eden Çelik, ehliyet sınavını bir türlü geçemediğini dile getirdi.

01.06.2024 10:11
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13 yıldır ehliyet hayali peşinde koşan adam, girdiği 18 sınavda da hayaline kavuşamadı

-Ehliyet hayaliyle girdiği 18 sınavda da başarılı olamayan vatandaş, "Hele bir sorular çıkıyor, doktora sorsan doktor bile bu soruları bilmez"

-Çelik, "Gece gündüz çalışıyorum ama olmuyor"

HATAY - Hatay'da yaşayan Abdurrahman Çelik, 13 yıldır ehliyet alabilme hayaliyle girdiği 18 sınavdan da başarısız sonuç aldı. Tüm çabalarına rağmen başarılı olamayan "Gece gündüz çalışıyorum ama olmuyor" diyerek duygularını dile getirdi.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Abdurrahman Çelik, 2011 yılında ehliyet alabilme hayaliyle sürücü kursuna yazıldı ve sınavlara girmeye başladı. Aralıksız bir şekilde hayalini gerçekleştirmeye çalışan Çelik, 13 yılda 18 yazılı sınava girse de sınavlarda başarılı olamadı. Çelik, son olarak da 5.dosyasının 2. hakkında da girdiği sınavda başarısız oldu. Sınavın zorluğuna tepki gösteren Çelik, gece gündüz çalıştığını fakat başarılı olamadığını söyledi.

"Hele bir sorular çıkıyor, doktora sorsan doktor bile bu soruları bilmez"

Ehliyet sınavının zorluğuna dikkat çekmek için soruları doktorların bile çözmekte güçlük çekeceğini ifade eden Abdurrahman Çelik, "Ehliyet sınavı ile ilgili durumum 2011 yılında başladı. 2011 ile 2024 arası bu aralar içerisinde 5'inci dosyamı yeniledim. Bir türlü yazılı sınavı geçemiyorum. Fazla okumadığımızdan kaynaklanıyor, okuduğumu anlayamıyorum. Hele bir sorular çıkıyor, doktora sorsan doktor bile bu soruları bilmez" dedi.

"Benim şoförlüğüm ve direksiyonum çok güzel ama ben bu yazılı sınavı bir türlü geçemiyorum"

Aracı olmasına rağmen kullanamadığını ve daha önce ehliyetsiz araç kullandığı için trafik cezası yediğini ifade eden Çelik, komşularının kendisini bir yerden bir yere götürdüğünü belirterek "Evimin önünde araba var ama kullanamıyorum. Komşularımdan ehliyetli olan varsa onlar beni düğüne, cenazeye ya da başka bir yere götürüyor. Bana komşularım yardımcı oluyor. Daha önce ehliyetsiz arabayı kullandım, yakalanıp ceza yedim. Ceza yediğimden itibaren ondan beri de daha arabayı kullanmıyorum. Ehliyet sınavına ilk girdiğimde yaşım 40'tı şu an ise 53 yaşındayım. 13 yıldır ehliyeti alamıyorum. Ehliyet sürücü kursunun verdiği kitaba da çalışıyorum, telefondan bazı programlar indirdim oradan da çalışıyorum. Hepsine çalışıyorum bir türlü olmuyor bir türlü sınavı geçemiyorum. Gece gündüz çalışıyorum olmuyor. Benim şoförlüğüm ve direksiyonum çok güzel ama ben bu yazılı sınavı bir türlü geçemiyorum. Ondan dolayı da ehliyeti alamıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 13 yıldır ehliyet hayali peşinde koşan adam, girdiği 18 sınavda da hayaline kavuşamadı - Son Dakika

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