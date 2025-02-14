14 Şubat'ta Kırmızı Gül Yerini Yeniliklere Bıraktı - Son Dakika
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Genel

14 Şubat'ta Kırmızı Gül Yerini Yeniliklere Bıraktı

Bu yıl Sevgililer Günü'nde çiçekçilerde ayıcık ve çikolata buketleri öne çıkıyor.

14.02.2025 20:39
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14 Şubat'ın vazgeçilmezi kırmızı gül yerini yeni nesil buketlere bıraktı

Bu yıl, ayıcıklı, çikolatalı, ışıklı buketler ilgi görüyor

Bilecik'te çiçekçilik yapan Mustafa Akkaş:

"Kelebek buketleri, ayıcık buketleri, çikolata buketler bu yıl daha çok satılıyor"

BİLECİK - Bilecik'te 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçekçilerde sabah saatlerinde telaş başlarken, bugünün vazgeçilmezi kırmızı gül yerini yeni nesil buketlere bıraktı.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçekçilerde geçtiğimiz yıllarda en çok kırmızı gül satışı yapılırken, bu yıl gençler ayıcıklı, çikolatalı, ışıklı buketler ilgi gösterdi. Bilecik'te çiçekçilik yapan Mustafa Akkaş, "14 Şubatta en rövanşta olan tabii ki kırmızı gül, bunun yanında orkideler, kelebek buketleri, ayıcık buketleri, çikolata buketler bu yıl daha çok satılıyor. Teraryumlar artık insanların tercihine göre; insanlar daha çok kırmızı gül ve buketler mevsim buketleri. Sevgililer gününde en yoğun 20 yaş ile 35 yaş arasında ki insanlar rövanş gösteriyor. Fiyatlar tabii ki sevgililer günü olduğu için ikiye katlanıyor. Bu mezatta fiyatlar çok çok artıyor. Üreticilerin hepsi sevgililer gününe ürünlerini çıkartmak için uğraşıyor. Normal zamanlarda 200 koli çıkıyorsa, sevgililer gününde bin, bin 500 koli çıkıyor. Türkiye'de ki üretim yetmiyor tabii ki Hollanda da işte şurada güllerimiz var bunların hepsi Hollanda'dan geliyor. Kenya da yetiştirilip, Hollanda'dan da Türkiye'ye geliyor" dedi.

"Türkiye genelinde tahminen 10 milyon üzerinde gül satılıyor"

Mustafa Akkaş, Türkiye genelinde tahminen 10 milyon üzerinde gül satıldığını anlatarak, "Özellikle beyaz ve mor orkide çok satılıyor. Fiyat aralığı da işte kırmızı güller, sarı güller, mor güller, pembe güller, bunlarda çok fiyat değişmiyor ama 150 arası ile 250 arası değişiyor. Orkidelerde bin liradan başlıyor, 2 bin liraya kadar çıkıyor. Buket fiyatları da işte 600, 700 liradan başlıyor. Onlarda işte bin 500, 2 bin gül sayısına göre; buketin büyüklüğüne göre değişiyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 14 Şubat'ta Kırmızı Gül Yerini Yeniliklere Bıraktı - Son Dakika

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