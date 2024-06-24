15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram dönüşü yoğunluğu - Son Dakika
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Genel

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram dönüşü yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşlar, tatilin bitmesiyle beraber şehre dönmeye başladı. Vatandaşların geri dönüş yoluna çıkmasıyla birlikte 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor. Otogarda otobüs yolculuğunu tercih eden vatandaşlar, her bayram dönüşünde olduğu gibi bu bayramda da yoğunluk oluşturdu. Ayrıca otogarın içinde araç trafiğinde de yoğunluk gözlendi.

24.06.2024 00:06
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram dönüşü yoğunluğu

İSTANBUL - Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşlar, tatilin bitmesiyle beraber şehre dönmeye başladı. Vatandaşların geri dönüş yoluna çıkmasıyla birlikte 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek memleketlerine ve tatil beldelerine giden vatandaşlar, tatilin son gününde İstanbul'a geri dönmeye başladı. Dönüş yolunda otobüs yolculuğunu tercih eden vatandaşlar her bayram dönüşünde olduğu gibi bu bayramda da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Öte yandan otogarın içinde araç trafiğinde yoğunluk olduğu görüldü.

Beren Toktaş, Kurban bayramını memleketi Bartın'da geçirdiğini ve ardından İstanbul'a gelip burada şehri gezdiğini belirtti. Arkadaşı Aylin Yeniçeri ise, beraber İstanbul'u gezdiklerini ve herkese önerdiklerini söyledi.

" Ankara'dan gelmiştim, orada okuyorum"

Yoğunluğun oluştuğu otogarda Ankara'dan ailesini ziyarete İstanbul'a geldiğini belirten Atakan Karadamar, "Bayram iyi geçti. Ailemle kampa gittim. Ankara'dan gelmiştim, orada okuyorum. Onları ziyaret için geldim. Şimdi de geri dönüyorum. İstanbul'un içini gezdik genel olarak. Onun dışında kamp için Edirne Erikli'ye gitmiştik" ifadelerini kullandı

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram dönüşü yoğunluğu - Son Dakika

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