15 Temmuz şehidi polis Sezen'in annesi son yolculuğuna uğurlandı
ANKARA - Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na, 15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişimi sırasında yapılan bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Demet Sezen'in annesi Zeynep Köşker, son yolculuğuna uğurlandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığına F-16 tarafından atılan bomba sonucu şehit olan polis Demet Sezen'in annesi Zeynep Köşker hayatını kaybetti. Köşker'in cenaze namazı öğle namazını müteakip Ahmet Efendi Camii'nde kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Köşker'in cansız bedeni Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.
Cenaze namazına ailesi ve sevenlerinin yanı sıra şehit polis Demet Sezen'in silah arkadaşları da katıldı.
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