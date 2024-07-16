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15 Temmuz'un 8'inci yıl dönümünde İstanbul'da camilerde sela okundu

İSTANBUL - 15 Temmuz hain darbe girişimin 8'inci yıldönümü dolayısıyla tüm yurttaki 90 bin camide sela okundu.

Türkiye genelinde 15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde eş zamanlı olarak saat 00.13'te camilerde sela okundu. 81 ilde ve yaklaşık 90 bin camide, 15 Temmuz 2016'da darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan vatandaşlar için okunan selalar İstanbul'da Ayasofya Camii'nden kaydedildi.