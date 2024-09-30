2024 Türkiye Drone Yarışı Fatih'te Nefes Kesti - Son Dakika
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2024 Türkiye Drone Yarışı Fatih'te Nefes Kesti

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Fatih'te Yedikule Hisarı'nda düzenlenen 2024 Türkiye Drone Yarışı sona erdi. Yabancı ve Türk pilotların katıldığı etkinlikte Türk pilot Nazım Tüzün birinci oldu. Yarışma, interaktif deneyim alanları ve sahne şovlarıyla zenginleştirildi.

30.09.2024 10:07  Güncelleme: 10:16
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Fatih'te düzenlenen 2024 Türkiye Drone Yarışı nefes kesti

İSTANBUL - Fatih Belediyesi'nin katkılarıyla Uluslararası Hava Sporları Federasyonu ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Yedikule Hisarı'nda organize edilen, yabancı ve Türk pilotların katıldığı 2024 Türkiye Drone Yarışı sona erdi.

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu 2024 Drone Yarışları Dünya Kupası'nın Türkiye etabı, İstanbul'da yapıldı. Yedikule Hisarı'nda düzenlenen yabancı ve Türk pilotların da katıldığı yarışlar sona erdi. Çekişmeli geçen yarışların yanı sıra, izleyiciler ve katılımcılar drone teknolojisine dair çeşitli etkinlikler, sahne şovları ve interaktif deneyim alanlarıyla dolu dolu bir gün geçirdi. Organizasyonda yabancı ve Türk pilotlar, FAI Drone Yarışları Dünya Kupası (Cat2) için puan topladı. 66 yarışmacının yarıştığı yüksek tempolu yarışmada Türk drone pilotu Nazım Tüzün birinci olurken Atakan Mercimek ise üçüncü oldu.

Gerçekleşen etkinlikle ilgili konuşan Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, "Burada 66 sporcumuz yarıştı, bunların 33-34'ü yabancı sporculardı. Onları burada misafir ettik. 600 yıllık tarihi bir mekanda onları ağırlamak bizim için önemliydi. Bunun için Fatih Belediye Başkanımıza, Fatih Belediyesi'ne ve Fatih halkına çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yarışma oldu ve sonucundan oldukça mutluyuz. İlk defa bir birincilik aldık; Nazım Tüzün birinci oldu, Atakan Mercimek de üçüncü oldu. Uluslararası bir yarışmada bu kadar başarılı olmak bizleri gururlandırdı. Ayrıca, gençlerimizin idolü olan Selçuk Bayraktar Bey'e de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kategorisinde birinci olan Nazım Tüzün ise, "Burada birinci olmak benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Bu sene buradaki üçüncü yılım. 2022 ve 2023'te de bu yarışmaya katıldım. Bu yarış, Türkiye'de düzenlenen ilk FAI yarışı. O yüzden burada da ülkemizi temsil ederek birinci olmak benim için çok önemliydi" dedi.

2024 Türkiye Drone Yarışı Fatih\'te Nefes Kesti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 2024 Türkiye Drone Yarışı Fatih'te Nefes Kesti - Son Dakika

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