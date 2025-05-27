27 Mayıs Askeri Darbesi Ankara'da 65'nci yılında protesto edildi - Son Dakika
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Genel

27 Mayıs Askeri Darbesi Ankara'da 65'nci yılında protesto edildi

27.05.2025 19:58
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27 Mayıs Askeri Darbesi Ankara'da 65'nci yılında protesto edildi Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti), Ankara İl Başkanlığı 27 Mayıs 1960 askeri Darbesi'nin 65'nci yılında da vesayet zihniyetini kınadı.

27 Mayıs Askeri Darbesi Ankara'da 65'nci yılında protesto edildi

ANKARA - Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti), Ankara İl Başkanlığı 27 Mayıs 1960 askeri Darbesi'nin 65'nci yılında da vesayet zihniyetini kınadı.

27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümünde AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından Ulus Atatürk Heykeli önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamayı AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör okudu.

"Vesayetçiler cunta ile milletin iradesine darbe vurmuştur"

27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümü için toplandıklarını ifade eden Güngör, "Bu vesileyle Adnan Menderes'i, Fatin Rüştü Zorlu'yu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyoruz. 27 Mayıs sadece bir darbe değildi. Maalesef ülkemiz darbeci zihniyetin doğuşunun ilk adımıydı. 27 Mayıs'tan cesaret alan vesayetçiler sivil, demokratik ve siyasi kontrolü sağlamak için cunta ile bu milletin iradesine darbe vurmuştur" dedi.

"Darbeciler, Devletin milletten uzaklaşması için her türlü kaynağı kullandılar"

Güngör, "İşte karşımızda 1'nci Meclis duruyor. Adnan Menderes tüm kararlarını bu mecliste almıştır. Milletin iradesi bu meclise tecelli etmiştir ama cuntacılar bu iradeye müdahale etmiştir. Darbeciler milletin iradesini devirmekle kalmadılar. Demokrat Partilileri haksız suçlamalarla aşağılayarak idama mahkum ettiler. Yetmedi bir daha milletin iradesi tecelli etmesin diye olmadık vesayet mekanizmalarını devreye aldılar. Devletin milletten uzaklaşması için her türlü kaynağı kullandılar. Yıllar boyunca milletin seçtiği hükümetler darbe ve idam tehditleriyle görev yapmak zorunda kaldı" şeklinde konuştu.

"Vesayet çökmüş olsa da bazı zihniyetler vesayetçi zihniyetini hala yaşatıyor"

Milletin teveccühü ile 23 yıllık AK Parti hükümeti iktidarı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuntacıların tamamını tarihin çöplüğüne gömdüğünü belirten Güngör, "Fakat unutmamak gerekir ki vesayet çökmüş olsa da bazı zihniyetler vesayetçi zihniyetini hala yaşatıyor. Biz buradayız. Demokrasi için, hukuk için her türlü vesayetçi zihniyete karşı dik duruşumuzla burada olacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

AK Parti, AK Parti, Ankara, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel 27 Mayıs Askeri Darbesi Ankara'da 65'nci yılında protesto edildi - Son Dakika

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