30 yıldır şehit oğlunun sembolik mezarını ziyaret ediyor

-Acılı şehit annesi Ayşe Özaksoy:

"Bir yerlerden çıkar mı diye sokaklarda oğlumun emsallerine bakıyorum"

NİĞDE - Kuzey Irak sınırında 1994 yılında şehit olan ve naaşı bulunamadığı için memleketi Niğde'de kendisine sembolik mezar yaptırılan Tayfun Özaksoy'un acılı annesi, oğlunun bir gün karşısına çıkacağı ümidi ile 30 yılı geride bıraktı.

Niğde Şehitliğindeki sembolik mezarı içi boş olduğu için önceleri kabullenmeyen Ayşe Özaksoy, geçen uzun zamanın ardından artık ümidinin azaldığını söyleyerek sembolik kabrin başında dua ediyor, teselli bulmaya çalışıyor. 30 yıldır boş mezarı ziyaret eden Özaksoy; "30 yıldır hala bekliyorum. Oğlum şehit oldu ama cenazesi yok. Onun için hala bekliyorum. Evlendi mi, çocuğu oldu mu diye hayaller kuruyorum. Çok zor, Allah kimseye evlat acısı vermesin. Tek çocuğum kaldı geride. Hayatım bundan sonra da, ölene kadar beklemeyle geçecek. Kaç sene geçti aradan, hala bekliyorum. Acaba bir yerlerden çıkar mı diye sokaklarda oğlumun emsallerine bakıyorum. Bu benim oğlum olabilir mi diyorum. Hayal kuruyorum. Gece rüyamda, gündüz aklımda. Hiçbir zaman çıkmadı aklımdan çıkmayacak da" dedi.

"Ortaya çıkarsa önce döveceğim, sonra seveceğim"

Kuzey Irak'ta 1994 yılında çıkan çatışmada oğlu ile birlikte Antalyalı bir askerin daha naaşının bulunamadığını söyleyen Özaksoy, "Naaş bulunsaydı yeri belli olurdu. "Allah'tan geldi, ne mutlu bana oğlum şehit oldu" derdim. Şimdi bir şey diyemiyorum. Tamam, şehit oldu bulamadılar ama içinde hala bir kuşku var. Acaba bir yerlerden çıkar mı ama çıkmıyor, bundan sonra da çıkacağını zannetmiyorum. Karşıma çıksa, görsem, tanıyamam mı diye düşünüyorum. Önce döveceğim, sonra seveceğim. Bir sürü hayal kuruyorum. Bize "biz size boş tabut getirir, şehide bakılmaz derdik ama biz size doğruyu söyledik, bulamadık" dediler. Bu kadar zamandır çıkmadığına göre gerçekten şehit ama bulunmadı. Mezarının yapılması için iki sefer ödenek geldi bize. Biz önce kabul etmedik. "Çocuğum belki yaşıyordur, neden yaptırayım" dedim ama o kadar sene geçti ki aradan, sembolik de olsa adı üstünde yaşasın diye ikna oldum" ifadelerini kullandı.

Şehidin adı kız kardeşinin asker oğlunda yaşıyor

Şehit Tayfun Özaksoy'un kız kardeşi Selda Özaksoy ise, şehit ağabeyinin adını şuan asker olan oğlunda yaşattığını kaydederek, "Naaşı bulunamadığı için biz hala gelecek diye bekliyoruz. Onun yaş grubunda gördüğüm her askeri acaba diyerek inceliyorum. Nişanlandığım da düğüne kadar gelir diye dua ettim. Oğluma adını koydum, kendisi de teğmen eğitiminde Beklememiz kesilmeyecek. İnşallah günün birinde kapımızı çalacak. Biz her bayram buradayız. İçinde olmadığını biliyoruz ama en azından şehitliğe gelenler ona da bir dua okur. İsmi yok olup gitmesin düşüncesiyle mezarı yapıldı. Sanki hiç gitmemiş gibi, her dakika bizim evimizdeymiş gibi" şeklinde konuştu.