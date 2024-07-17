50 Yıl Sonra İlk Kez El Değiştirdi: Baba Yadigarı 1974 Model Minibüs Satıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

50 Yıl Sonra İlk Kez El Değiştirdi: Baba Yadigarı 1974 Model Minibüs Satıldı

Rize-Artvin-Erzurum arasında 50 yıldır hizmet veren ve yürür vaziyetteki tek minibüs olan 1974 model Renault Saviem SG2 marka minibüs, baba yadigarı olarak saklanan araç, Artvinli Adem Demirkıran tarafından satın alındı. İsmailoğlu ailesi, aracı satmalarının üzüntüsünü yaşarken, Demirkıran ise araca gözü gibi bakacağını söz verdi.

17.07.2024 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

50 yıl sonra ilk kez el değiştirdi

Baba yadigarı 1974 model minibüsü satarken duygusal anlar yaşadılar

RİZE - Rize-Artvin- Erzurum arasında 50 yıldır dolmuş olarak hizmet veren ve emsallerine göre yürür vaziyetteki tek minibüs olan 1974 model Renault Saviem SG2 marka minibüs ilk kez el değiştirdi.

1974 yılında üretilen Renault Saviem SG2 marka minibüs, o yıl Rizeli Mustafa Arıcan tarafından da satın alındı. Aldığı minibüs ile uzun yıllar boyunca Rize-Artvin-Erzurum arasında hizmet verdi. Arıcan, yıllar sonrasında hayatını kaybetti. Babalarını kaybeden Şakir İsmailoğlu ve İsmail İsmailoğlu, bu aracı baba yadigarı olarak saklamaya başladı. Türkiye'de yürür halde olan ve trafiğe çıkabilen tek Renault Saviem SG2 marka araç olan minibüs, Artvinli Adem Demirkıran'ın ısrarları üzerine kendisine satıldı. Baba yadigarlarını satmalarının üzüntüsünü yaşayan İsmailoğlu ailesi bir taraftan da aracın yaşatılmaya devam edeceği için mutlu durumdalar. Artvin Yusufeli'nden aracı satın alan Adem Demirkıran, baba yadigarı olan bu araca gözü gibi bakacağına dair İsmailoğlu ailesine söz verdi.

"Bizim hayatımız bu araç"

Baba yadigarını sattıkları için duygulandıklarını ifade eden Şakir İsmailoğlu, "1974 yılında babam Mustafa Arıcan bu arabayı Samsun Fuarından almış. O zamanlar bu araçlar yeni çıkmıştı. Firma bunu yurt dışından getirerek Bursa'da dizayn ettiler. Bunu 1974 yılında piyasaya sürdüler. Babamda o zaman bir tane aldı. Uzun yıllar Salarha deresi yolunda hizmet verdi. Yazın amcam ise bu araç ile Erzurum'da çalıştı. Kışın Hopa-Artvin güzergahında çalıştı. O gün bugündür araç elimizde. Türkiye'de tek yürür halde olan Renault Saviem araçtır. O gün bugündür tescildir. Muayeneden geçirdik. Hazırladık. Aile olarak karar aldık. Yusufeli'nden Adem Demirkıran arkadaşımız talep etti. Ona devrettik. Çok duygulandık. Bizim çocukluğumuz bu araba ile geçti. Bu araba babam aldığı zaman ben 10 yaşındaydım. Biz arabayla beraber büyüdük. Biz şoförlüğü bu araçtan öğrendik. Paramızı buradan kazandık. Bizim hayatımız bu araç" ifadelerini kullandı.

"Yeni bir ilçeye Rize'nin çınarını getirmiş olacağız"

Aracın içerisine ilk oturduğu zaman Rize'nin bütün hatıralarını gördüğünü belirten Adem Demirkıran, "Bundan 2 ay önce Şakir ve İsmail abiyi ziyarete gelmiştim. Onlarla meslektaşız. Geldiğim zaman aracı gördüm. Aracın kapısından içeri girdiğim zaman benim dikiz aynasından bakışım ile sanki bu Rize'nin bütün nüfusunu bu araçta hissettim. Gurbeti gideni, askere gideni, evleneni, o dikiz aynasından gördüm. O koltuklarda binlerce hatıranın olduğunu gördüm. Satar mısınız diye sordum. Baştan aile aracıdır satmıyoruz dendi. Ben çok ısrar ettim. Onlar da bana bu sefer olumlu cevap verdiler. Noter satışımızı yaptık. 1974 yılında trafiğe çıkmış bir araç, bu kadar sene Rize-Artvin-Erzurum hattında çalışmış. Bu kadar yıllar gören araç halen daha muayeneden geçmiş olması ve trafikten yürüyor olması gurur verici. Yeni bir ilçeye Rize'nin çınarını getirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

"Bunda şoförlüğü öğrendim"

İsmail İsmailoğlu ise "Babam bu arabayı aldığı zaman ben 4 yaşındaydım. Büyüdüğümde bu arabaya muavinlik yaptım. Bunda şoförlüğü öğrendim. Babam öğrencilerin dostuydu. Rize'de çok kişi bu araba ile seyahat etmiş. Aynı zamanda bu araç Salarha- Karasu bölgesine çalışıyorduk" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Renault, Erzurum, Artvin, Rize, Baba, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel 50 Yıl Sonra İlk Kez El Değiştirdi: Baba Yadigarı 1974 Model Minibüs Satıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:59 İstanbul’daki gece kulübü yangını davasında pişkin savunma: Takdiri ilahi İstanbul'daki gece kulübü yangını davasında pişkin savunma: Takdiri ilahi
16:34 Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı
14:44 Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi
14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
11:16 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40’a gerileyecek Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek
17:09 8 milyon euro ödenecek Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin’i KAP’a bildirdi 8 milyon euro ödenecek! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi
16:45 İmamoğlu’na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı İmamoğlu'na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı
16:26 Erden Timur’dan olay yaratacak sözler: Bana ’’Enayi’’ dediler Erden Timur'dan olay yaratacak sözler: Bana ''Enayi'' dediler
15:55 Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni’nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni'nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı
15:13 Turistlere yüksek fiyatla nar suyu satan büfenin cezası kesildi Turistlere yüksek fiyatla nar suyu satan büfenin cezası kesildi
15:09 FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı
14:48 Geçen yıl Kadıköy’de şov yapmıştı Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun Geçen yıl Kadıköy'de şov yapmıştı! Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun
14:25 Ülkede infial yaratan görüntüler Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı Ülkede infial yaratan görüntüler! Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 19:03:54. #1.11#
SON DAKİKA: 50 Yıl Sonra İlk Kez El Değiştirdi: Baba Yadigarı 1974 Model Minibüs Satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement