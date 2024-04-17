8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Vefatının 31. Yıl Dönümünde Anma Töreni Düzenlendi

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefatının 31. yıl dönümünde kabri başında anıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:
"Rahmetli Turgut Özal, ülkemizde serbest piyasa ekonomisinin yerleşmesinde, dışa açılmada ihracata dayalı bir ekonomi atılımı gerçekleştirmede büyük hizmetler yaptı"
İSTANBUL - 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 31'inci yıl dönümünde Topkapı'da bulunan Anıt mezar'da düzenlenen törenle anıldı. Törenin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Rahmetli Turgut Özal, ülkemizde serbest piyasa ekonomisinin yerleşmesinde, dışa açılmada ihracata dayalı bir ekonomi atılımı gerçekleştirmede büyük hizmetler yaptı" dedi.
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 31. ölüm yıl dönümünde Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da anma töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, siyasi parti üyeleri ve Özal'ın eşi Semra Özal ve çocukları Ahmet, Efe ve Zeynep Özal katıldı.
Özal'ın kabrine çelenk bırakıldı
Anma töreni, Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın özgeçmişi okunması ile başladı. Özgeçmişin okunmasının ardından, Özal'ın kabrine askerler tarafından Cumhurbaşkanlığı çelengi bırakıldı. Daha sonra İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş tarafından dua okundu. Duanın ardından törene katılan protokol üyeleri, Turgut Özal'ın ailesine taziyelerini iletti.
"Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun, milletimize taziyelerimizi sunuyoruz"
Programın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, daha sonra Merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının kabri başında dua etti. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Cevdet Yılmaz, "Bugün merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın vefatını 31'inci yılının seneyi devriyesi vesilesiyle Cumhurbaşkanlığımızı temsilen buradayız ve törene iştirak ettik, aileye taziyelerimizi sunduk. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun, milletimize taziyelerimizi sunuyoruz. Çok büyük bir siyaset ve devlet adamı Turgut Özal. Ardından çok büyük tarihi önemde işler gerçekleştirmiş Adnan Menderes ve arkadaşlarını da ziyaret etme imkanı bulduk. Her ikisi de milletin adamı sıfatı taşıyan, milletin gönlünde yer etmiş büyük siyaset ve devlet adamlarını rahmetle, minnetle anıyoruz. İkisi de demokrasi ve kalkınma serüvenimizde, demokrasi ve kalkınma mücadelemizde çok önemli kilometre taşlarıdır" dedi.
"Askeri darbe sonrasında demokrasiye geçiş sürecinde temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesinde çok büyük reformlara imza attı"
Turgut Özal'ın Türkiye'nin bulunduğu konumuna önemli katkılar sağladığını söyleyen Cevdet Yılmaz, "Bugün ülkemizin demokrasi, kalkınmada, dünyadaki konumundaki geldiği noktaya önemli katkıları oldu. Rahmetli Turgut Özal, ülkemizde serbest piyasa ekonomisinin yerleşmesinde, dışa açılmada, ihracata dayalı bir ekonomi atılımı gerçekleştirmede büyük hizmetler yaptı. Askeri darbe sonrasında demokrasiye geçiş sürecinde temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesinde çok büyük reformlara imza attı. Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamada, telekomünikasyon başta olmak üzere 1980'li yıllarda dünyanın ileri giden ortalamasında çok önemli atılımlar gerçekleştirdi. Bütün çabaları için hem temel hak ve hürriyetler hem demokrasi konusunda hem de ülkemizin daha müreffeh hal gelmesi, halkımızın daha geniş hizmetlerden faydalanması noktasında yaptıkları için minnettarız. Bizler de bu yolda devam ediyoruz. Ülkemizi çok daha yükseklere hem demokraside hem kalkınmada çok daha ileri noktalara taşıma gayretini sürdürüyoruz. Ben bir kez daha her iki siyaset ve devlet insanına her iki milletin adamına rahmet olsun diliyorum. Cenabı Allah mekanlarını cennet eylesin" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Genel › 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Vefatının 31. Yıl Dönümünde Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Güney Marmara'da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, bayram boyunca 303 ekip ve 105 araçla bölgede görev yapacak. SCADA sistemiyle ölçüm, izleme ve kumanda faaliyetleri kontrol edilecek. Saha ekipleri kesintileri engellemek ve enerji sürekliliğini sağlamak için çalışacak.
Elazığ'da Ramazan Bayramı öncesi oto kiralama işletmeleri istedikleri doluluğu bulamadı. Geçtiğimiz yıllara oranla rezervasyonlar yüzde 20 düşüş gösterdi. İşletme sahipleri bayrama 2-3 gün kala umutlu olduklarını belirtti.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bu yılki Çin-ASEAN Fuarı'na (CAEXPO) Özel Ortak Ülke olarak katılacağını duyurdu. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi bir ülke olan BAE, fuarda kendi ulusal pavyonunu da kuracak. Bu yıl, Çin ile BAE arasında diplomatik ilişkilerin 40. yıldönümü kutlanıyor. CAEXPO'nun düzenlendiği Guangxi bölgesi, Çin'in dışa açılımı ve ASEAN ülkeleriyle işbirliği için önemli bir merkez konumunda bulunuyor.
Seçimde beklediği sonucu elde edemeyen İYİ Parti'de Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü genel kurultayda aday olmayacağını açıkladı.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda bayramların esnaf için sadece ticari bir fırsat olmadığını, aynı zamanda toplumsal ve kültürel öneme sahip özel günler olduğunu belirtti. Palandöken, esnaf ve sanatkarlara bol ve bereketli işler, artan kazançlar diledi ve tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda son bir haftada 20 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı ve çeşitli suçlardan aranan 118 kişi yakalandı. Çalışmalar sonucunda çok sayıda silah, mermi ve çalıntı araç ele geçirildi. Ayrıca kumar oynatan iş yerlerine ve kumar oynayanlara da adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, halkın can ve mal güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, son bir haftada 27 kişi yakalandı. Operasyonlar sonucunda 240 adet kol saati, 18 adet güneş gözlüğü ve 1 adet sahte çek ele geçirildi. Yakalanan kişilere gerekli yasal işlemler yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için suç organizasyonlarına karşı mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir haftada 30 operasyon düzenledi ve 65 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler, silahlar ve diğer suç unsurları ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için mücadelenin devam edeceğini belirtti.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde yapılan seçimlerde kazanan ve kaybeden aileler arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı. Kavga taşlı ve sopalı bir şekilde gerçekleşti.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,0040 liradan, avro 34,6830 liradan haftaya başladı. Doların satış fiyatı 31,9480 liradan 32,0040 liraya yükseldi. Avronun satış fiyatı ise 34,5710 liradan 34,6830 liraya yükseldi.
Google, Android uygulamasının tasarımında değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Şirket, arama sırasında alt gezinme çubuğu dahil olmak üzere yeni tasarımlar üzerinde çalışmalarını hızlandırıyor. Google uygulamasının son test sürümünde, arama çubuğunun alt gezinme çubuğunun bir parçası olacağı ortaya çıktı. Bu değişiklikler, Android için arama ve gezinmeyi daha rahat hale getirecek gibi görünüyor.
Android cihazlarda bulunan Circle to Search özelliği, bildirim çubuğunda çalışmamakta ve metinleri kopyala-yapıştır yöntemiyle eklemeye izin vermemektedir. Bu sorunun çözümü için ilerleyen güncellemeler beklenmektedir.
Sizin düşünceleriniz neler ?