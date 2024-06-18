Abant Gölü Milli Parkı'nda bayram yoğunluğu - Son Dakika
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Genel

Abant Gölü Milli Parkı'nda bayram yoğunluğu

Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'na gelen vatandaşlar, bayram tatilinin keyfini çıkarırken bölgede yoğunluk oluşturdu. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlar aileleriyle güzel havanın tadını çıkarıyor. Bayramın üçüncü gününde aileleriyle yola çıkan sürücüler, Bolu'nun doğa harikası olan Abant Gölü Milli Parkı'nda yoğunluk oluşturdu. Yollarda uzun araç kuyrukları oluşurken vatandaşlar yeşil ve mavinin birleştiği doğada tatilin keyfini çıkardı. Piknik yapan vatandaşlar aileleri ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ailesi ile tatile gelen Abdullah Beştaş, 'Ankara sıcak olduğu için Bolu'ya serinlemeye ve stres atmaya geldik. Abant Gölü çok güzel bir yer. Kurbanımızı kestik ve 9 günlük tatili değerlendirmek istedik' dedi.

18.06.2024 17:48
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Abant Gölü Milli Parkı'nda bayram yoğunluğu

BOLU - Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'na gelen vatandaşlar, bayram tatilinin keyfini çıkarırken bölgede yoğunluk oluşturdu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlar aileleriyle güzel havanın tadını çıkarıyor. Bayramın üçüncü gününde aileleriyle yola çıkan sürücüler, Bolu'nun doğa harikası olan Abant Gölü Milli Parkı'nda yoğunluk oluşturdu. Yollarda uzun araç kuyrukları oluşurken vatandaşlar yeşil ve mavinin birleştiği doğada tatilin keyfini çıkardı. Piknik yapan vatandaşlar aileleri ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ailesi ile tatile gelen Abdullah Beştaş, "Ankara sıcak olduğu için Bolu'ya serinlemeye ve stres atmaya geldik. Abant Gölü çok güzel bir yer. Kurbanımızı kestik ve 9 günlük tatili değerlendirmek istedik" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Abant Gölü Milli Parkı'nda bayram yoğunluğu - Son Dakika

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