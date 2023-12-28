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ABB Başkanı Yavaş, Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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ABB Başkanı Yavaş, Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleriyle bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği üyeleriyle istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda esnafın sorunları ve beklentileri ele alındı. Yavaş, konuşmasında kırtasiye yardımları ve çiftçilere yapılan destekler hakkında bilgi verdi.

28.12.2023 - 15:41,
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- ABB Başkanı Yavaş, Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleriyle bir araya geldi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Mansur Yavaş, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği üyeleri ile bir araya geldi.

Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası tarafından Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla istişare toplantısı ANKESOB eski hizmet binasında düzenlendi. İstişare toplantısında ANKESOB üyelerinin sorun, talep ve beklentileri ele alındı.

"2023'te yine 160 bin 243 öğrenci adına para yatırdık"

Seçimlerden önce esnafın yanında olacağına söz veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı konuşmada, "2021 yılında biz 79 bin 450 kişiye kırtasiye yardımı yapmışız. Daha sonra Müslüm başkanla yaptığımız görüşmede bunu kırtasiyeciler üzerinden yapalım dedik. Sadece oralardan alsınlar. 2022'de 190 bin 202 öğrenciye para yatırdık 57 milyon 60 bin Bunlar o günün parası. 2023'te yine 160 bin 243 öğrenci adına para yatırdık ve bunlar sadece kırtasiyecilerden alışveriş yaptı. Dolayısıyla esnafımız da aynı zamanda ayakta kalmasını sağladık" açıklamalarında bulundu.

"Ankara'daki çiftçimizin cebine 4 milyarı aşkın para girdi"

Kırsal kalkınma alanında Ankara'nın arazisinin yüzde üçü sadece binalardan oluştuğunu dile getiren Yavaş, "Arazimiz çok büyük. Yüzde 50'si de tarıma uygun. Fakat insanlar okullar kapatıldığı için ilçe merkezlerine, kent merkezlerine gelmiş tarımı bırakmış. Oysa gerek Ukrayna savaşı gerekse iklim krizi nedeniyle dünyada artık gıdaya erişim zorlaşıyor. E elimizde de toprak var. Bunu üretilecek insan var. Ne yapmak lazım? Bunları desteklemek lazım ve bunun tanıtımını geçen yıl yapmıştık veya bir önceki yıl yapmıştık. Yaklaşık 600 milyon liralık yaptığımız destek karşılığında Ankara'daki çiftçimizin cebine 4 milyarı aşkın para girdi. Nohut ürettiler dedi ki, siz yeter ki ekin bir satın alacağız dedik. 2 bin 700 lira olan nohut biz satın alacağız deyince 3 bin 500 liraya çıktı. O şekilde başlattık, ilk başlattığımız kampanya odur. Şimdi kendilerine gübre yardımı, mazot yardımı her türlü desteğe veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan diğer yardımları da anlatan Yavaş, "Seçimlerden önce harman köyünde Akyurt'un tankerle su gidiyor. Bu devirde bu olur mu? Demiştim. Çünkü bilgiye erişmiyordu. Şimdi bizim belediyemizden her türlü bilgiye erişiliyor. Biz öyle diyorduk ama bir geldik ki 300 400 saniye yerleşim bölgesine suyun damlası yok. Hepsini tankerle gidiyor veya sağlıklı olmayan su içiyorlar. Bunlardan 200 tanesini yerleşim bölgesinin suyunu akıttık. Kanalizasyon yönü 250 300 köyde hiç yokmuş. Ortalıktan akıyormuş. Bunların da birçoğunu yaptık" dedi.

Konuşmalarının ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş'a plaket takdim edildi.

ABB Başkanı Yavaş, Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleriyle bir araya geldi
Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel ABB Başkanı Yavaş, Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika


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