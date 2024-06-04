Acil servisin 6 yıllık müdavimi Hastane evi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Acil servisin 6 yıllık müdavimi Hastane evi oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 yıldır hastanenin acil servisinde vakit geçiren yaşlı adamın, bacaklarında enfeksiyon sebebiyle yaralar bulunduğu ve zaman zaman hastalardan para istediği öğrenildi. Sosyal hizmetler tarafından başka bir kuruma götürülen yaşlı adam, buradan kaçarak yine acil servise geldi.

04.06.2024 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Acil servisin 6 yıllık müdavimi

Hastane evi oldu, sosyal hizmetlerden kaçıp soluğu yine acilde aldı

6 yıldır hastanenin acilini mesken tuttu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 yıldır hastanenin acil servisinde vakit geçiren yaşlı adam görenlerin dikkatini çekiyor. Bacaklarında enfeksiyon sebebiyle yaralar bulunduğu ve zaman zaman hastalardan para istediği öğrenilen yaşlı adamın, güvenli bir ortamda yaşaması için sosyal hizmetler tarafından başka bir kuruma götürüldüğü ancak buradan kaçarak yine acil servise geldiği bildirildi.

Gebze'de yaşayan Ergün S., 6 yıldır gününün yarısını Fatih Devlet Hastanesi'nin acil servisinde geçiriyor. Bacaklarında enfeksiyon sebebiyle yaralar bulunduğu öğrenilen Ergün S., dışarıda dolaştıktan sonra yeniden hastaneye gelerek, acil serviste ve çevresinde vakit geçiriyor.

Hastaneyi adeta evi gibi gören yaşlı adamın, zaman zaman bekleyen hastalardan para istediği, güvenlik bu duruma müdahale edince de "Bana yaklaşmayın, hastalık kaparsınız" diyerek vatandaşları paniğe sevk ettiği öğrenildi. Ergün S'nin tedavisinin yine aynı hastanede yapıldığı, Gebze Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekiplerince de hastaneden alınarak, sağlıklı ve güvenli ortamda yaşayabilmesi için başka bir kuruma götürüldüğü ancak buradan kaçarak, yine soluğu acil serviste aldığı bildirildi.

"Ayaklarında kurtlar çıkmış"

Kuryelik yapan Şafak Yener, Ergün S'nin 6 yıldır hastane ve çevresinde dolaştığını ifade ederek, "6 senedir burada. Ayaklarında kurtlar çıkmış" dedi.

Kaynak: İHA

Acil Servis, Kocaeli, Gebze, Genel, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Acil servisin 6 yıllık müdavimi Hastane evi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:09 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler
10:42 Şanlıurfa’da milyonluk vurgun Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar Şanlıurfa'da milyonluk vurgun! Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar
10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
11:29 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor
11:13 Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi
11:12 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti
11:01 Bahçeli, Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasından memnun: Hamdolsun Bahçeli, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasından memnun: Hamdolsun
10:45 Türkiye’de sadece 5 kişi bu mesleği yapıyor Günlük kazancı ise 9 bin TL Türkiye'de sadece 5 kişi bu mesleği yapıyor! Günlük kazancı ise 9 bin TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 12:00:51. #1.11#
SON DAKİKA: Acil servisin 6 yıllık müdavimi Hastane evi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement