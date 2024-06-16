Acılı baba, depremden bu yana evlatlarından gelecek haberi umutla bekliyor - Son Dakika
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Genel

Acılı baba, depremden bu yana evlatlarından gelecek haberi umutla bekliyor

Hatay'da yaşayan Selahattin Kılıç, asrın felaketinden bu yana evladı, gelini ve torunundan gelecek haberi umutla bekliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybolan çocuklarının akıbetini öğrenmek için umutla bekleyen acılı baba, 16 aydır haber alamamanın acısını yaşıyor.

16.06.2024 09:32
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Acılı baba, depremden bu yana evlatlarından gelecek haberi umutla bekliyor

Baba Selahattin Kılıç, "Halen çocuklarımdan umutluyum, inşallah çocuklarım geri döner"

HATAY - Hatay'da yaşayan Selahattin Kılıç, asrın felaketinden bu yana evladı, gelini ve torunundan gelecek haberi umutla bekliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 25 bine yakın insan vefat etmiş, Antakya ilçesi yerle bir olmuştu. Asrın felaketine Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan İlke Apartmanı'nda yakalanan 32 yaşındaki Mustafa Kılıç, 29 yaşındaki Hasret Kılıç ve 5 yaşındaki evlatları Asel Kılıç deprem sonrası adeta yok oldu. Felaketin üzerinden 16 aya yakın süre geçmesine rağmen evladının ailesinden haber alamayan acılı baba Selahattin ve anne Fatma Kılıç, aylardır gelecek haberi umutla bekliyor. Her özel günde ve bayramda acı çeken aile, ölü yada diri evlatlarını istiyor.

"Halen çocuklarımdan umutluyum, inşallah çocuklarım geri döner"

Acılı baba Selahattin Kılıç, 16 aydır evlatlarından gelecek haberi umutla beklediklerini belirterek "6 Şubat'ta meydana gelen depremden bu yana oğlum, ikizlere hamile gelinim ve 4 yaşındaki torunum Asel'e hala ulaşamadık. Her tarafı araştırmamıza rağmen ulaşamadık. Halen çocuklarımdan umutluyum, inşallah çocuklarım geri döner. Sağ yada ölü onları umarım bulabiliriz. Hala haber bekliyoruz, 16 ay oldu ama maalesef hiçbir yerden bir şey çıkmıyor. Umutla, bekliyoruz.

Evlatlarının acısıyla canının çok yandığını belirten Fatma Kılıç, "6 Şubat'tan beri oğlum, gelinim ve torunumdan hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Ölüler mi, hayattalar mı bilmiyoruz. Artık bu işe bir el atılsın canımız, çok acıyor. Çok özledim çocuklarımı, en fazla torunumu özledim. DNA eşleştirilsin, fethi kabirler yapılsın ve araştırılsın. Canımız çok yanıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Acılı baba, depremden bu yana evlatlarından gelecek haberi umutla bekliyor - Son Dakika

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