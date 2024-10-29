Adana'da Cumhuriyet'in 101. yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Adana'da Cumhuriyet'in 101. yılı coşkuyla kutlandı

Adana'da Cumhuriyet'in 101. yılı coşkuyla kutlandı Adana Valisi Yavuz Selim Köşger: "Terör örgütü yurdumuz üzerindeki hain emellerine asla kavuşamayacaktır" Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yılı coşkuyla kutlandı.

29.10.2024 19:28
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Adana'da Cumhuriyet'in 101. yılı coşkuyla kutlandı

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger:

"Terör örgütü yurdumuz üzerindeki hain emellerine asla kavuşamayacaktır"

ADANA - Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yılı coşkuyla kutlandı. Törende konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, terör örgütlerinin yurdun üzerindeki hain emellerine asla kavuşamayacaklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında yüzlerce Adanalı Uğur Mumcu Meydanı'nda toplandı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Kararlar ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel askeri cipin üzerinde halkı selamladı. Selamlamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

"Terör örgütleri hain emellerine asla kavuşamayacak"

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, törende yaptığı konuşmada, terör örgütlerinin hain emellerine ulaşamayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Üç kıtanın kesişim noktasında yer alan Türkiye, stratejik olarak dünyanın en önemli enerji ve ticaret yollarının kavşağında bulunuyor. Bu kritik konum, Türkiye'yi yalnızca bölgesinde değil, küresel ölçekte de söz sahibi bir ülke yapmaktadır. Bugün, bölgemizde yaşanan krizlere baktığımızda, Türkiye'nin istikrar ve barış için oynadığı kritik rolü daha iyi anlıyoruz. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.ye yönelik düzenlenen menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, saldırıda şehit düşen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şunu unutmayalım ki Türkiye Yüzyılı'mızı ve Cumhuriyet'imizin 2. asrını idrak ettiğimiz bu zaman diliminde ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna kast eden hain terör örgütü yurdumuz üzerindeki hain emellerine asla kavuşamayacaktır."

Vali Köşger'in konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu. Okullar arası yapılan resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Program geçit töreniyle son buldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Adana'da Cumhuriyet'in 101. yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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