Adana'da öğretmenler, okul müdürünün öldürülmesine tepki göstermek için iş bırakacak

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Öldürülen okul müdürü için Adana'da öğretmenler yarın iş bırakacak

ADANA - Adana'da öğretmenler, İstanbul'da özel bir lisede okul müdürlüğü yapan İbrahim Oktugan'ın öldürülmesinin ardından eylem yapan öğretmenler yarın iş bırakacaklarını söyledi.

İstanbul'da Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel bir lisede okul müdürü İbrahim Oktugan'ın öldürülmesine tepki göstermek isteyen bazı sendika üyeleri Adana Valiliği önünde toplanarak eylem yaptı.

Ellerinde, 'eğitim için birlik', 'şiddete karşı mücadele', eğitim kutsaldır, ona zarar verme' yazılı dövizler bulunan öğretmenler basın açıklaması yaptı.

"Artan şiddet vakalarına karşısında sessiz kalmayı reddediyoruz"

Eğitim çalışanlarının karşılaştığı şiddet olaylarına dikkat çekmek ve bu soruna çözün bulunması adına seslerini duyurmak adına bir araya geldiklerini belirten öğretmen Yusuf Koçak, "Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, idareciler ve eğitim çalışanları olarak, artan şiddet vakalarına karşısında sessiz kalmayı reddediyoruz. Son dönemde eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarının artması sadece bireysel bir sorun değil toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Bu sorunun biran önce çözülmesini istiyoruz. Eğitimde şiddete dikkat çekmek amacıyla 10 Mayıs'ta iş bırakma eylemi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.