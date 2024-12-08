Adıyaman'daki Suriyeliler, Esad Rejiminin Çöküşünü Kutladı - Son Dakika
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Adıyaman'daki Suriyeliler, Esad Rejiminin Çöküşünü Kutladı

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Suriye'nin başkenti Şam'a muhaliflerin girmesiyle Esad rejiminin sona ermesi, Adıyaman'daki Suriyeliler tarafından coşkuyla kutlandı. Ulu Cami ve Mara Mahallelerinde bir araya gelen Suriyeliler, Türk ve Suriye Milli Ordusu bayraklarıyla havai fişekler attı. Kutlama sırasında, kadınlar camlardan şeker ve bulgur atarak katılım sağladı. Kutlamalarda Suriyeliler, Türkiye'ye olan teşekkürlerini ifade etti ve ülkelerine döneceklerini belirtti.

08.12.2024 12:31
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Adıyaman'daki Suriyeliler Esad rejiminin devrilmesinin ardından kutlama yaptı

ADIYAMAN - Suriye'nin Başkenti Şam'a muhaliflerin girmesi ve Esad'ın iktidarının sona ermesi nedeniyle Adıyaman'daki Suriyeliler kutlama yaptı.

Suriye Milli Ordusu ve muhalif güçlerin Şam'a girmesi ile birlikte Baas Rejimi çöktü, Esad ailesinin iktidarı son buldu. Bunu öğrenen Türkiye'deki Suriyeliler sevinç gösterileri yaptı.

Adıyaman'da Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Ulu Cami ve Mara Mahallelerinde Suriyeliler kutlama yaptı. Ellerinde Türk Bayrakları ile Suriye Milli Ordusu'nun bayrakları ile kutlama yapan Suriyeliler havai fişekler attı. Kadınlar ise camlardan şeker ve bulgur atarak kutlamalara eşlik etti.

Kutlama yapan Suriyeliler, "Ülkemiz özgür oldu. Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz, Türkiye'ye şükranlarımızı sunuyoruz. Ülkemize döneceğiz" diye konuştular.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Adıyaman'daki Suriyeliler, Esad Rejiminin Çöküşünü Kutladı - Son Dakika

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