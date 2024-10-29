Ağrı'da "Cumhuriyet" resepsiyonu düzenlendi - Son Dakika
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Ağrı'da "Cumhuriyet" resepsiyonu düzenlendi

Ağrı'da "Cumhuriyet" resepsiyonu düzenlendi Ağrı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle şehit ve gazi ailelerinin de katılımıyla resepsiyon düzenlendi.

29.10.2024 22:03
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Ağrı'da "Cumhuriyet" resepsiyonu düzenlendi

AĞRI - Ağrı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle şehit ve gazi ailelerinin de katılımıyla resepsiyon düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç tarafından il protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşların katılımıyla Burçin Uysal Öğretmenevinde resepsiyon düzenlendi.

Programda konuşan Vali Koç, "Bugün, Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü; büyük bir gurur, derin bir heyecan ve sonsuz bir minnetle idrak ediyoruz. Binlerce yıllık devletler silsilemizin coğrafyamızdaki en son halkası olan Cumhuriyetimizi bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Anadolu topraklarını bizlere vatan yapan ecdadımızı, milli mücadelenin kahramanlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum. Aziz milletimizin eşsiz fedakarlıkları, büyük umutları ve sarsılmaz inancıyla kurulan Cumhuriyet, bağımsızlık ve egemenlik mücadelemizin simgesi, var olma irademizin en güçlü ifadesi olmuştur. Vatan, bayrak, birlik ve beraberlik değerlerinin etrafında kenetlenerek inşa ettiğimiz Cumhuriyet, çağdaş medeniyet seviyesine ulaşma ülkümüz doğrultusunda attığımız en kutlu adım olarak tarihe kazınmıştır. Cumhuriyetimizin filizlendiği Kurtuluş Savaşı, her anı kahramanlık destanlarıyla dolu, tüm dünyaya örnek teşkil eden bir direniş ve yeniden var olma mücadelesidir. Milletimizin en zor günlerinde gösterdiği sarsılmaz cesaretin ve vatan sevgisinin en asil nişanesi olan Cumhuriyet, sadece dünümüzün değil, bugünümüzün ve yarınlarımızın da aydınlık rehberidir. Cumhuriyet, bizi özgür kılan; demokrasi, hukuk ve adalet gibi değerleri yücelten bir sistem olarak, her bir vatandaşımızın eşit haklara sahip olduğu bir düzenin temsilcisidir. Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü büyük bir onur ve coşkuyla kutluyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Daha sonra masaları tek tek ziyaret eden Vali Mustafa Koç, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi. Resepsiyon, şehitlerin dua ile anılmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Ağrı'da 'Cumhuriyet' resepsiyonu düzenlendi - Son Dakika

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