Ahlat'ta Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Genel

Ahlat'ta Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

Ahlat'ta Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi Bitlis'in Ahlat ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

19.04.2025 19:31
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Ahlat'ta Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Bitlis Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde 'Gazze ölüyor, sessiz kalma' sloganıyla düzenlenen yürüyüş ilçenin Selçuklu Çarşısı'ndan bir alış veriş merkezi önünde başladı. Ellerinde Filistin bayrakları ve çeşitli dövizler taşıyan kalabalık, tekbirler eşliğinde İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi. Dualar ve sloganlarla ilerleyen grup, Aşağı Çarşı'da bulunan Ulu Cami önüne kadar yürüdü.

Burada Kur'an-ı Kerim okunmasından sonra basın açıklamasını platform adına Eren Güneri yaptı. Güneri, 80 yıla yakın süredir Filistin'de büyük zulümler işleyen işgalci İsrail'in, 7 Ekim 2023 sonrasındaki süreçte saldırılarını daha da artırdığını söyledi. İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda 50 binden fazla masum sivilin şehit olduğunu, 115 binden fazla ise kişinin yaralandığını belirten Güneri, şehit olanların çok büyük bir kısmının çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları ve gazeteciler oluştuğunu ifade etti. Güneri, Gazze'deki sağlık altyapısı İsrail'in saldırıları sebebiyle tamamen çöktü. Hastaneler ya bombalandı ya da yakıt ve tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle hizmet veremez hale geldi. Eğitim kurumları, ibadethaneler, su tesisleri ve barınma alanları da İsrail saldırıları ile yıkıldı. Apertheid rejiminin saldırıları, bir halkı sistematik olarak yok etmeye yönelik vahşi katliamlardır. Bu saldırıları gerçekleştiren işgalciler şunu çok iyi bilmelidir Gazze yalnız değildir. Buradan ülkemize ve uluslararası kamuoyuna sesleniyoruz; ateşkesin başlangıcından bu yana saldırılarına devam eden, alınan kararları uygulamayan İsrail, alınan kararlara ve uluslararası hukuka uymaya zorlanmalıdır. Bu işgal derhal durdurulmalıdır" dedi.

Düzenlenen program edilen duanın ardından sona erdi. Yürüyüşe Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, bazı kurum amirleri ve ilçede sivil toplum örgütleri temsilcileri de katılarak destek verdi.

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Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, İsrail, Bitlis, Genel, Gazze, Ahlat, Son Dakika

Son Dakika Genel Ahlat'ta Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

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