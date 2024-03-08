AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş: 'Türkiye'nin muasır medeniyet seviyesini aşmak için gösterilen gayret önemlidir' - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş: 'Türkiye'nin muasır medeniyet seviyesini aşmak için gösterilen gayret önemlidir'

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Türkiye'nin muasır medeniyet seviyesini aşmak için gösterilen gayretin önemli olduğunu belirtti. Elitaş, AK Parti'nin hedefe odaklandığını ve makamların kalıcı olmadığını vurguladı. Ayrıca, AK Parti'nin millet ile devlet arasındaki problemleri çözen, fikir özgürlüğünü sağlayan ve ülkenin bütünlüğünü koruyan bir siyasi hareket olduğunu ifade etti. Elitaş ayrıca, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırımı kınadı ve emeklilere ve asgari ücretlilere yönelik çalışmaların yapıldığını belirtti.

08.03.2024 21:22  Güncelleme: 21:55
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AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş: " Türkiye'nin muasır medeniyet seviyesini aşmak için gösterilen gayret önemlidir"

NEVŞEHİR - Ak Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş "AK Parti'de makam, koltuk değil, hedef önemlidir. Türkiye'nin muasır medeniyet seviyesini aşmak için gösterilen gayret önemlidir, yoksa makamlar hiç kimseye kalıcı değildir" dedi.

Ak Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bir dizi programlara katılmak üzere gelen Ak Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ilk olarak il başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette gazetecilere açıklama yapan Elitaş " AK Parti bir davaya inanmış, bir hedefe kilitlenmiş, Türkiye'de millet ile devlet arasındaki problemleri çözmüş, millet ile devleti barıştıran bir gayret içerisine girmiş siyasi bir hareket. 1960'larda muhafazakar kesimin yok sayıldığı, 1970 lerde insanların ötekileştirildiği ve hatta 1990 larda dükkan isimlerine göre fişlendiği bir süreci yaşayan Türkiye'de, AK Parti iktidarı döneminde artık herkes fikirlerini özgürce beyan edip konuşabildiği, bölücü olmamak kaydı ile ülkenin bütünlüğünü, varlığını, bölünmez bütünlüğünü tehlikeye düşürecek şekilde terörü övmemek kaydı ile her türlü fikrini açıkça beyan edebildiği, insanların hangi inanca, hangi dine mensup olursa olsun, hangi mezhepteki icraatları uygulamaları varsa rahatça icra edebildiği bir süreci yapmak için gayret gösteren parti. Bununla ilgili çok yaşadığımız sıkıntılar oldu, başörtülü insanların siyaset yapmasını hatta kamudan hizmet almasını engelleyen süreçler vardı. Başörtülü eşini Yarasa gibi değerlendiren zihniyetler vardı, o zihniyetlerin hepsini hamt olsun elimizin tersi ile artık tarihe gömdük" şeklinde konuştu.

İsrail'de öldürülen kadın, çocuk sivil insan sayısının 33-34 bine ulaştığını söyleyen Elitaş "Soykırıma maruz kaldığını iddia eden ki soykırıma maruz kalmışlardır, ama şu anda bugün dünyanın en tehlikeli en ahlak dışı soykırımını yapmaktadır. Bunu da tarih soykırımcıların kendisine zulmedenlerden daha zalim olduğunu herhalde yazacaktır diye düşünüyorum" dedi.

Bir gazetecinin emeklilere ve asgari ücretlilere yönelik bir çalışmanın yapılıp yapılmadığı sorusuna "Cumhurbaşkanımız gittiği yerlere söylüyor. Meselelerin farkındayız diyor. Emeklilerimizin sıkıntılarını biliyoruz. Tüm toplumun sıkıntılarını biliyoruz. Bütçe imkanları elverdiği sürece yapılan çalışmalar bizim için önemlidir diyor. Ekonominin kurmayları ne söylüyorsa, Cumhurbaşkanımız ne ifade ediyorsa o şekilde hareket edilecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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