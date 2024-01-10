 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: 'Karşımızda fetret döneminden yükseliş dönemine geçmek için çırpınan bir İstanbul var' - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: 'Karşımızda fetret döneminden yükseliş dönemine geçmek için çırpınan bir İstanbul var'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Zeytinburnu'nda katıldığı sivil toplum kuruluşları programında, 'Karşımızda fetret döneminden yükseliş dönemine geçmek için çırpınan bir İstanbul var' dedi. İstanbul'da seçim çalışmalarına başlayan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Zeytinburnu'nda sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: \'Karşımızda fetret döneminden yükseliş dönemine geçmek için çırpınan bir İstanbul var\'
10.01.2024 - 22:17,
Abone Ol

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: "Karşımızda fetret döneminden yükseliş dönemine geçmek için çırpınan bir İstanbul var"

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, STK temsilcileriyle bir araya geldi

İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Zeytinburnu'nda katıldığı sivil toplum kuruluşları programında, "Karşımızda fetret döneminden yükseliş dönemine geçmek için çırpınan bir İstanbul var" dedi.

İstanbul'da seçim çalışmalarına başlayan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Zeytinburnu'nda sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Belgradkapı Sosyal Tesisleri'nde saat 17.00'da başlayan programa AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, partililer, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Muhtarlar bizim gözümüz, kulağımız olacak"

Muhtarların İstanbul'u yönetme konusunda etkili olacağını söyleyen Murat Kurum, "Şehirlerimize yaptığımız her yatırımda; milletimizin sözünü, fikrini, taleplerini sizlerin sayesinde çok daha iyi öğreniyoruz. Bakanlık dönemimizde de; sellerde, depremlerde, yangınlarda; milletimize beraber yardım ettik. Annelerimizin, yavrularımızın acısını birlikte paylaştık. Sizler, bu yolculukta yol arkadaşımızsınız. Allah bu kutlu görevinizden dolayı sizlerden razı olsun diyorum; bizi sizlere, bizi İstanbullulara mahcup etmesin diyorum. Size söz veriyorum, muhtarlar bizim mesai arkadaşımız olacak. Muhtarlar bizim gözümüz, kulağımız olacak. Elimizi, mahallelerimizden asla çekmeyeceğiz. Şunun altını çiziyorum. Bizim yönetimimizde muhtarlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın başı öne eğilmeyecek. İstanbul'u sizlerle yöneteceğiz. 31 Mart akşamı, İstanbul'un Büyükşehir Belediye başkanı muhtarlarımız olacak. Sivil toplum kuruluşlarımız olacak. Gençlerimiz olacak, kadınlarımız olacak, sizler olacaksınız" dedi.

"Karşımızda fetret döneminden yükseliş dönemine geçmek için çırpınan bir İstanbul var"

İstanbul'un son 5 yıl içinde yeterince iyi yönetilmediğini söyleyen Kurum, "Bizim muradımız var, o da İstanbul'a hizmet. Bu şehre eser vermek, benim için daima en büyük şeref vesilesi oldu. İstanbul'umuza her gelişimiz yeni bir eserin habercisi oldu. Şimdi yeni bir heyecanımız var. Yeni bir eser maratonuna başladık. Karşımızda fetret döneminden yükseliş dönemine geçmek için çırpınan bir İstanbul var. Hak ettiği eserleri isteyen İstanbullular var. Bunun için çok çalışacağız. Hiç kimsenin mağdur olmadığı bir İstanbul için çalışacağız. Çocuklarımızı düşünerek çalışacağız. Şuna inanın; kalbimizde sadece İstanbul aşkı olacak. Gündemimizde İstanbul'a hizmet olacak. Öznemiz İstanbul olacak, öznemiz İstanbullular, öznemiz sizler olacaksınız. Bizim bu maratonda sizlere çok ihtiyacımız var. Sizlerle birlikte; dostluk, kardeşlik köprülerini yeniden inşa edeceğiz. Varsa kırılan kalpler, birlikte onaracağız. Varsa küskün gönüller, birlikte alacağız. Şimdi İstanbul, Sadece İstanbul diyeceğiz ve inşallah kazanacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Murat Kurum, İstanbul, AK Parti, Yerel yönetim, İstanbul, Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: 'Karşımızda fetret döneminden yükseliş dönemine geçmek için çırpınan bir İstanbul var' - Son Dakika


23:07
Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
22:43
Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43
Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:21
CHP'nin Adana, Aydın, Hatay ve Afyonkarahisar belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin Adana, Aydın, Hatay ve Afyonkarahisar belediye başkan adayları belli oldu
21:35
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krizine ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krizine ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok
21:23
Kadıköy'de Dzeko'nun gecesi! Fenerbahçe Konyaspor'u gole boğdu Kadıköy'de Dzeko'nun gecesi! Fenerbahçe Konyaspor'u gole boğdu
20:54
Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar
20:44
CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı

Son Dakika
22:43 Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43 Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:21 CHP'nin Adana, Aydın, Hatay ve Afyonkarahisar belediye başkan adayları belli oldu
21:35 Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krizine ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok
21:23 Kadıköy'de Dzeko'nun gecesi! Fenerbahçe Konyaspor'u gole boğdu
20:54 Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar
20:44 CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı
19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı: Hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor
19:31 ABD'de haksız yere 44 yıl hapis yatan kişiye 25 milyon dolar tazminat ödenecek
19:24 Bakan Özhaseki ile Gaziantepli muhtar arasındaki diyalog herkesi güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 23:15:16. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: 'Karşımızda fetret döneminden yükseliş dönemine geçmek için çırpınan bir İstanbul var' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement