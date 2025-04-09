AKUT Kocaeli Yeni Binasıyla Afetlere Daha Etkili Müdahale Edecek - Son Dakika
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AKUT Kocaeli Yeni Binasıyla Afetlere Daha Etkili Müdahale Edecek

1999 Marmara depreminin ardından kurulan AKUT Kocaeli Eğitim ve Operasyon Merkezi, yeni binasının açılışıyla birlikte afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Merkez, bugüne kadar bin 251 insanın hayatına dokunarak 631 operasyona katıldı.

09.04.2025 19:06
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AKUT Kocaeli bin 251 insanın hayatına dokundu

-Yeni binasıyla afetlere müdahale kapasitesi artacak

KOCAELİ - 1999 Marmara depreminin ardından kurulan ve bin 251 kişinin hayatına dokunan Arama Kurtarma Derneği Kocaeli Eğitim ve Operasyon Merkezi, yeni binasına kavuştu. Yeni bina ile afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesinin önemli ölçüde arttırılmasını hedefliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Arama Kurtarma Derneği işbirliğiyle AKUT Kocaeli Eğitim ve Operasyon Merkezi'nin yeni binası görkemli açılışla hizmete başladı. 1999 Marmara depreminin ardından kurulan ve bin 251 kişinin hayatına dokunan AKUT'un afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesi artacak.

"631 operasyona katılarak bin 251 insanımızın hayatına dokundu"

Yeni bina açılışında konuşan AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi, "160 gönüllüsü ve arama kurtarma alanında eğitimlerini başarıyla tamamlamış, operasyonel 60 personeliyle yeni yerleşkesinde yeni hedefleri için aktif hale getirecek olmasından büyük heyecan duyuyoruz. AKUT Kocaeli ekibi bugüne kadar toplam 631 operasyona katılarak bin 251 insanımızın hayatına ve 17 hayvan dostumuzun hayatına dokunmuş ve doğrudan onların hayatlarının kurtarılmasına katkı sağlamıştır. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin işbirliği ile Kandıra sahillerinde gönüllü cankurtaranlık hizmeti ile birlikte yoğun çalışmalar gösterdik. 2005 yılından beri bu faaliyeti birlikte sürdürüyoruz. Geride kalan 19 yıllık süreçte 520 can kurtarma operasyonu gerçekleştirdik ve 1191 kişinin hayatına dokunma fırsatı elde ettik" dedi.

"Kocaeli için büyük bir güç ama asla yeterli değildir"

AKUT Kocaeli ekibinin akreditasyon sürecini yaşamış tamamlamış ekiplerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Kocaeli Afad İl Müdürü Mehmet Emin Koçan ise, "Bizim gücümüze güç katan bir ekibimizdir. Kocaeli ile ilgili 15 tane akredite olmuş arama kurtarma ekibimiz vardır. Bunların sayısı bin 500'ün üzerindedir. Yine aynı şekilde akreditasyon sürecine girmemiş ama 23 tane daha yine akredite sürecine müdahale olma talebinde bulunabilecek eğitimlerini tamamlamış bir ekibimizde vardır. Yani toplam arama kurtarma eğitimi almış 3 binin üzerinde bir personele sahibiz. Kocaeli için büyük bir güç ama asla yeterli değildir. Bu sayılarımızı daha üst seviyelere getirmek bu bilinci toplumun tamamına yaymak için gayret göstermek gerekiyor. Bizim kendi afetlerimizi yönetebilecek kapasiteye güce sahip olmamız gerekiyor. İl genelinde müracaat etmiş 46 bin gönüllümüz vardır" şeklinde konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım ise yaptığı konuşmada, ulaşımından lojistiğine her tarafta hayatın her alanında afetlerle ilgili çalışmaların yürütüldüğünü ve krizi yöneten milletlerin afetleri de iyi yönettiğine dikkat çekti.

Bin 1300 metrekare üzerine kurulan AKUT Kocaeli Eğitim ve Operasyon Merkezi'nde K9 Birimi ve eğitim sahaları bulunmaktadır. Merkezin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kocaeli Afad İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi, Kocaeli İl Başkanı Oktay Zafer, AKUT üyeleri ve davetliler katıldı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel AKUT Kocaeli Yeni Binasıyla Afetlere Daha Etkili Müdahale Edecek - Son Dakika

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