Alanya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Fener Alayıyla Kutlandı - Son Dakika
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Alanya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Fener Alayıyla Kutlandı

Alanya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı fener alayıyla kutlandı Antalya'nın Alanya ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı, fener alayı yürüyüşü ve coşkulu etkinliklerle kutlandı.

31.08.2024 00:27  Güncelleme: 00:33
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Alanya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı fener alayıyla kutlandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı, fener alayı yürüyüşü ve coşkulu etkinliklerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, tüm yurtta olduğu gibi Alanya'da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Akşam saatlerinde Atatürk Anıtı önünde başlayan programa Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Atamızın izinden yürümeye devam edeceğiz"

Alanya Belediyesi ile Kent Konseyi'nin ortaklaşa düzenlediği programın açılış konuşmasını yapan Başkan Özçelik, "Bugün, 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 102. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milletçe en içten sevinçlerimizi paylaşarak, ay-yıldızlı bayrağımızın altında toplandık. Cumhuriyetimizi ve değerlerini korumak, bizlerin en büyük görevi ve sorumluluğudur. Atamızın, 'Büyük işleri yalnız büyük milletler yapar' sözünden aldığımız güçle, izinden yürümeye, halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Dehasıyla ülkemizin geleceğine ışık tutan Ulu Önder, egemenliği kayıtsız şartsız millete devretmiş ve demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkesine bağlı, küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti'ni inşa etmiştir. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor ve onların bize bıraktığı bağımsızlık mirasıyla gurur duyuyoruz. Şehitlerimizin kahramanlıkları sayesinde hür ve bağımsız olarak yaşamaktayız. Bu anlamlı gün, milletimizin vatanına sahip çıktığı bir gündür. Millet olarak gösterdiğimiz birlik ve beraberlik ruhu ile ülkemizi daha ileriye taşıyacağımıza olan inancım sonsuzdur" dedi.

Başkan Özçelik'in konuşmasının ardından protokol üyeleri tarafından Cumhuriyet meşalesi yakıldı ve fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde Atatürk Caddesi üzerinden İskele Caddesi'ne, oradan da tekrar Atatürk Anıtı'na büyük bir heyecan içinde yürüdüler. Kaymakam Ürkmezer ve Başkan Özçelik, yürüyüşte vatandaşları selamlarken marşlara eşlik ettiler. Vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı turistler de cep telefonlarıyla kaydederek bu anı ölümsüzleştirdi. Program, Atatürk Anıtı önünde Tülay Özdemir, İrem Özalp ve Burak Gündoğdu'nun müzik dinletisiyle sona erdi. Kalabalık, birbirinden güzel şarkılar eşliğinde bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Alanya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Fener Alayıyla Kutlandı - Son Dakika

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