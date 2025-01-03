Alanya'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem: Kaymakam Ürkmezer Açıklamalarda Bulundu

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Kaymakam Ürkmezer: "Depremin yoğun hissedilmesinin sebebi Alanya Kalesi açıklarında, kent merkezine yakın bir yerde olması"

"Şu an bize ulaşan itfaiyede dahil olmak üzere herhangi bir olumsuzluktuk söz konusu değil"

ANTALYA - Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, 4.5 büyüklüğündeki depremin yoğun olarak hissedilmesinin nedeninin Alanya Kalesi açıklarında ve ilçe merkezine yakın olmasından kaynaklandığını söyledi.

AFAD, Antalya Körfezi Alanya açıklarında yaşanan 4.5 büyüklüğündeki depremin derinliğini 7 kilometre olarak açıkladı. Evde depreme yakalanan vatandaşlar kendilerini panikle dışarı attı. Depremin ardından sokaklara çıkan vatandaşların korku ve endişeleri yüzlerinden okundu.

Depremle ilgili açıklama yapan Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Öncelikle bugün yaşanan deprem dolayısıyla Alanyalı hemşerilerimize ve depremi hisseden çevre ilçelerdeki hemşerilerimize geçmiş olsun demek istiyorum. Saat 16.51 civarında AFAD'ın verisine göre 4,5 şiddetinde bir deprem yaşadık. Alanya'nın bütün mahallerinde başta merkez olmak üzere batısındaki doğusundaki mahmutlara konağa kadar yoğun bir şekilde hissedildi bunun en büyük sebebi Alanya Kalesi'nin açıklarında olması ve kent merkezine yakın bir yerde olması Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Büyükşehir ekipleri ve Alanya Belediyesi ekipleri ile bütün ekipler ile birlikte iletişime geçtik. Arkadaşlar alanda araştırma yapıyorlar. Şu an bize ulaşan itfaiyede dahil olmak üzere herhangi bir olumsuzluktuk söz konusu değil" şeklinde konuştu.

Öte yandan depreme iş yerinde yakalanan Ramazan Aslan isimli vatandaş ise, "O an dükkandaydık çok sallandık gibi geldi bize şiddeti çok vardı çok korktuk Rabbim beterinden korusun. Alanya'daki binaların yenilenmesi lazım çünkü çok eski bir yapı sistemi var" dedi.

Pastanede çalışan bir vatandaş ise, "Ben vitrinde pasta düzeltirken kütürtü şeklinde bir ses geldi, bütün esnaf dışarı koştu. Sandık ki binanın yarısı çatladı" ifadelerini kullandı.