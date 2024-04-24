Genel

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Gaziantep'e gitti

İSTANBUL - Resmi temaslarda bulunmak için dün Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, İstanbul'da yaptığı görüşmelerin ardından Gaziantep'e gitti.

Dün Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, İstanbul'daki temaslarını tamamladı. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ardından ziyaretinin ikinci günü Gaziantep'e gitmek için İstanbul Havalimanı'na geçti. DHL Lojistik merkezini de ziyaret eden Steinmeier, ardından İstanbul Havalimanı Devlet Konukevi'ne geçti. Steinmeier, İstanbul Havalimanı'ndan saat 12.30'da özel uçakla Gaziantep'e gitti.