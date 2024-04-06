Ankara Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı'na hazır
ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşlar sorunsuz bir bayram tatili geçirmesi için Başkent 153, Ankara İtfaiyesi, Ankara Zabıtası ve ASKİ 7/24 görev başında olacak. EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçları da bayram süresince ücretsiz hizmet verecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi 9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatili öncesi tüm birimleriyle hazırlıklarını tamamladı. Başkentlilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda sorunsuz bir bayram tatili geçirmesi için Başkent 153, Ankara İtfaiyesi, Ankara Zabıtası ve ASKİ 7/24 görev başında olacak.
Bayram süresince Ankaray, otobüs, metro ve teleferik ücretsiz
Ramazan Bayramı süresince vatandaşların ulaşımlarını rahatlıkla sağlayabilmesi için EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren otobüs, metro, ANKARAY ve teleferik 10 Nisan 2024 Çarşamba günü sabah 06.00'dan, 12 Nisan 2024 Cuma günü akşam 24.00'e ücretsiz olacak. EGO otobüslerinin güncellenen hareket saatleri ve güzergahlarına EGO CEP'TE mobil uygulaması ile "www.ego.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.
Başkent 153 ve Ankara Zabıtası 7/24 mesai yapacak
Vatandaşlarla Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında iletişim köprüsü görevi üstlenen Başkent 153, bayramda da vatandaşların taleplerinin en kısa sürede çözüme ulaştırılması için 7/24 çalışacak. 9 günlük bayram tatili öncesi Başkentlileri muhtemel yangın, göl, gölet ve barajlarda boğulma riskine karşı uyaran Ankara İtfaiyesi de 48 itfaiye istasyonu ve 320 personeli ile Ramazan Bayramı boyunca görevinin başında olacak. Vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden itfaiyeye ihbarda bulunabilecek.
Sağlık İşleri, sokak köpekleri için görev başında olacak
Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ise sokak hayvanları için 7/24 görevde olacak. Kurtuluş Parkı Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi 7/24, bakım evleri ise 08.00-16.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Ücretsiz hasta nakil araçları da bayram boyunca kesintisiz hizmet verecek.
Zabıta ekipleri denetimlerini arttırdı
Zabıta Dairesi Başkanlığı Ramazan Bayramı boyunca da görevinin başında olacak. Bayram öncesi kafe, restoran, lokanta, pastane, fırın ve marketlere yönelik denetimlerini sıklaştıran Ankara Zabıtası bayram boyunca da mezarlık, park ve meydanlarda seyyar satıcı, dilenci ve çevreye rahatsızlık verenlere yönelik kontrollerini sürdürecek.
Zabıta ekipleri vatandaşların güvenlik kontrolünün sıkı denetimle sağlandığı AŞTİ'de de önlemlerini artırarak otobüslerin bagajları, yolcu listeleri ve bilet kontrolü ile firmaların çalışma belgelerini kontrol edecek.
Mezarlıklar bayram ziyaretine açık
Vatandaşların Ramazan Bayramı boyunca mezarlık ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için kent merkezindeki Karşıyaka, Cebeci, Gölbaşı, Bağlum, Ortaköy ve Cimşit Mezarlıkları ile bin 200 köy mezarlığının kapsamlı temizlik, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.
Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çevre düzenlemeleri kapsamında yürüyüş yollarının bakım ve temizliğinden, kırılan ve deforme olan alanların onarımına kadar birçok çalışma yapılarak mezarlıklar ziyarete hazır hale getirildi.
EGO'dan mezarlıklara ring hizmeti
EGO Genel Müdürlüğü arife gününden itibaren bayram boyunca, Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Cimşit Mezarlığı'nda 2 ve Ortaköy Mezarlığı'nda 1 adet olmak üzere 7 adet solo EGO otobüsü ile sabah 08.00, akşam 18.00 saatleri arasında ring hizmeti verecek.
Cami ve mescitler temizlendi
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenli aralıklarla temizlik ve hijyenin sağlandığı cami ve mescitlerde de bayram öncesi kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler kent genelindeki tüm cami ve mescitlerin genel temizliğinin yanında; halılarını süpürüp, kitaplıklarından mihraplarına kadar detaylı bir şekilde temizleyerek bayram namazına hazırladı.
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü de 55 araç ve 200 personelle cami avluları, meydanlar, şehitlikler ve mezarlık güzergahlarında çalışmalarına ağırlık verdi. Ulus, Sıhhiye ve Kızılay başta olmak üzere yoğunluğun fazla olduğu noktalarda yıkama ve temizlik çalışmaları yapılarak kent Ramazan Bayramına hazırlandı.
AŞTİ'de 320 görevli vardiyalı çalışacak
Ankara'nın ana ulaşım noktalarından olan ve her gün on binlerce vatandaşın kullandığı AŞTİ'de, 250 güvenlik görevlisi, 50 temizlik görevlisi ve 20 otomasyon ekibi olmak üzere 320 BUGSAŞ görevlisi Ramazan Bayramı boyunca 7/24 vardiyalı olarak çalışacak.
423 Halk Ekmek Büfesi 15 Nisan'da hizmete devam edecek
Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde hizmet veren GİMAT, Batıkent, Kızılay, ASKİ, Şafaktepe, Etimesgut, Koru ve Yapracık Başkent Marketler ile Gökkuşağı ve Mithatpaşa Satış Mağazaları 8-9 Nisan tarihlerinde açık, 10-14 Nisan tarihleri arasında kapalı olacak. Halk Ekmek Satış Büfeleri 10-14 Nisan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Market ve Kafe ise 8-14 Nisan tarihleri arasında hizmet vermeyecek.
Başkent Marketler ve Fabrika Satış Mağazaları ile kent genelindeki 423 Halk Ekmek Satış Büfesi 15 Nisan Pazartesi gününden itibaren hizmete devam edecek.
ASKİ Bayramda da görev başında olacak
Ramazan Bayramı'nda da Başkentlilere hizmet vermeye devam edecek olan ASKİ Genel Müdürlüğü; muhtemel su arızaları için 26, kanal arızaları için ise hazır bulundurduğu 30 ekip ile sorunlara anında müdahale ederek, vatandaşların rahat bir bayram geçirmesine imkan sağlayacak.
Sayaç sökme takma, kartlı sayaç ve kaçak su müdürlükleri bayram tatili süresince Ulus'taki Genel Müdürlük binasında hizmet vermeyi sürdürecek. Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığına bağlı bölge müdürlükleri de kesintisiz çalışacak.
Son Dakika › Genel › Ankara Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı'na hazır - Son Dakika
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