Ankara'da İsrail saldırısını protesto eden Köklü Değişim Derneği - Son Dakika
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Ankara'da İsrail saldırısını protesto eden Köklü Değişim Derneği

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Ankara'da bulunan Köklü Değişim Derneği, İsrail'in Refah'ta başlattığı saldırıyı protesto etmek için Amerikan Büyükelçiliği önünde toplandı. Dernek üyeleri, İsrail'i ve Amerika'yı kınayan sloganlar atarak saldırıyı protesto etti. Basın açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda bir buçuk milyon Gazzeli'nin açlıkla boğuştuğu vurgulandı. Dernek sözcüsü, İslam ülkelerinin liderlerinin sessizliğini eleştirerek, İsrail'in katliamlarına devam ettiğini belirtti.

28.05.2024 03:17
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Ankara'da Köklü Değişim Derneği, İsrail'in Refah'ta başlattığı saldırıyı protesto etti

ANKARA - Ankara'da bulunan Köklü Değişim Derneği, "Kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika" sloganıyla İsrail'in Refah'ta başlattığı saldırıyı protesto etmek için Amerikan Büyükelçiliği önünde toplandı.

İsrail'in Refah kentine yönelik başlattığı hava saldırısının ardından Köklü Değişim Derneği, "Kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika" sloganıyla başlayan saldırıyı kınamak için Ankara'da bulunan Amerikan Büyükelçiliği önünde çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte protesto etti.

Elçilik binası önünde toplanan kalabalık, İsrail'i protesto etmek için "İşte burası kafirlerin yuvası" ve "Kudüs bizimdir, bizim kalacak" sloganları attı.

Grup adına basın açıklamasında bulunan İslam Boztepe, İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırıların ardından Refah sınır kapısına sığınan yaklaşık bir buçuk milyona yakın Gazzeli'nin 214 gündür açlıkla boğuştuğuna dikkati çekti.

"Yahudi varlığı, ABD'nin öncülüğünde katliamlarına devam ediyor"

Refah'a başlatılan saldırılarla birlikte bölgedeki insanların çadır kentlerde hayatlarını sürdürmeye çalıştıklarına dikkati çeken Boztepe, "Dün Refah'ta çadırlarla kurulmuş derme çatma yaşam alanlarında hayattta kalma mücadelesi veren müslüman kardeşlerimizin üzerine bomba yağdı. Onlarca kardeşimiz, çocuğumuz diri diri yanarak can verdi. Yüzlercesi yaralı. Acımasızlığında sınır tanımayan Yahudi varlığı, önümde elçiliği bulunan katil yuvası ABD'nin öncülüğünde 57 İslam ülkesinin liderlerinin sessizliğinden ve korkaklığından cesaret alarak katliamlarına devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İsrail, Ankara, Gazze, Refah, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Ankara'da İsrail saldırısını protesto eden Köklü Değişim Derneği - Son Dakika

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