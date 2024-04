Genel

Ankara Kitap Fuarı'nda ziyaretçi yoğunluğu

ANKARA - Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Ankara Kitap Fuarı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Fuar 5 Mayıs'a akşamına kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Eylül Fuarcılık tarafından ATO Congresium'da gerçekleştirilen Ankara Kitap Fuarı'nda 350 yazar okurlarıyla buluşacak. 400'e yakın yayınevinin temsil edildiği fuarda imza, söyleşi, konferans ve panel gibi binden fazla etkinlik düzenlenecek.

Okurları ile fuarda buluşan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Fuarın Ankara'ya hareketlilik getirdiğini ifade etti. Gerçek bir kültür ve sanat havasının yaşandığını belirten Prof. Dr. Ünüvar, kitaplar arasında geçen coşkulu bir ortam yaşandığını belirtti.

"Çok fazla kitap okunuyor ve basımı yapılıyor"

Türkiye'de 'çok fazla kitap okunmuyor' iddiasını yanlış bulduğunu anlatan Prof. Dr. Ünüvar, "Aslında ben aynı kanaatte değilim. Çok fazla kitap okunuyor ve basımı yapılıyor. Müşterisi olmasa kitap basılmaz. Yazan birisi olarak görüyorum ki insanlar hem kitap alıyorlar hem de kitap okuyorlar. Okuyan ve kendisini sürekli geliştiren bir gençlik var. Burada da okurla yazarın buluşmasının da olduğu bir ortamdayız" ifadelerini kullandı.

Okuyucularının getirdiği kitapları 2 saat boyunca imzaladığını aktaran Ünüvar, "Kitabım ile ilgili özellikle genç bir kitleden teveccüh vardı. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yazar yazdığı kitabının okunmasını istiyor. Okunuyor olması çok önemli bizim için. Marifet iltifata tabii. Bu iltifatı görüyoruz sağ olsunlar" dedi.

"Efeli Hayriye" eserinin sahibi Sümer Tek ise yazdığı hikaye kitabına ilişkin, "Daha önceden yaşanmış olan öyküleri ve yaşamları anlatıyor. Anneannemin hikayesiyle ben ilk eserimi çıkartmak istedim. Anneannemin hayat hikayesi, Kayseri Karatay Kervansaray'da geçen bir öykü. 23 hikayeden oluşuyor. Gerçek yaşanmış öyküleri ve Anadolu irfanı ve kültürünü anlatan bir kitap" ifadesini kullandı.

Stant görevlisi Elif Ceren Çakır ise 'romantik', 'fantastik' ve 'gerilim' konulu kitapların revaçta olduğunu söyleyerek, "Fiyatlar 100 liradan başlıyor 'romantikler' için. Klasikler daha ucuz genelde. 100 lira ve üzeri devam ediyor bu şekilde" kaydetti.

"Her yaştan insana hitap ettiğimizi fark ettik"

Stant görevlisi Nilsu Temel ise fuarın ilk gününün yoğun geçtiğini belirterek, "Bu bizi çok mutlu etti açıkçası. Her yaştan okuyucumuz ile karşı karşıyayız. Biz daha çok genç okuyucular ile karşılaşırız diye bekliyorduk ama her yaştan insana hitap ettiğimizi fark ettik. Çok güzel geçiyor fuar. 'Fantastik' daha çok tercih ediliyor. 'Romantik' ve 'Bilim Kurgu' olsun her türden gelen okuyucularımız mevcut. '4. Kanat' kitabını çok sattık ve fazlasıyla seviliyor" açıklamasında bulundu.