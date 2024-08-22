Antalya'da 4 Katlı Apartmandan 6 Kamyon Çöp Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Antalya'da 4 Katlı Apartmandan 6 Kamyon Çöp Çıktı

Geniş Video İzle

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmandan vatandaşların şikayeti üzerine yapılan temizlik çalışmasında 6 kamyon çöp çıktı. Ekipler, apartmanda biriktirilen tonlarca atık hurdayı tahliye etti.

22.08.2024 16:47  Güncelleme: 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

4 katlı apartmandan 6 kamyon çöp çıktı, ekipler imece usulü toplayabildi

ANTALYA - Antalya'da vatandaşların şikayeti üzerine belediye ekiplerinin temizlediği 4 katlı apartmandan 6 kamyon çöp çıktı.

Antalya'nın merkez Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 3405. Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, bir binanın sahibi tarafından biriktirilen atıkların kötü kokuya neden olduğu şikayetiyle kaldırılmasını talep etti. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, resmi izinler alındıktan sonra 4 katlı binada temizlik çalışması yaptı. Ekipler, binanın bahçesinde, merdivenlerinde ve dairelerinde tonlarca atık hurda biriktirildiğini tespit etti. Polis ve zabıtanın çevre güvenliği için aldığı tedbirin ardından 20'ye yakın temizlik görevlisinin apartmandan çıkardığı çöpler, kepçe yardımıyla kamyonlara yüklenerek tahliye edildi. Yaklaşık 8 saat süren temizlik faaliyetinde apartmandan 6 kamyon çöp çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, çöplerden arındırılan apartmanda daha sonra böceklere karşı ilaçlama yaptı.

Mahalle sakinleri, kötü kokuya neden olan çöp apartmanın temizlenmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.

Antalya\'da 4 Katlı Apartmandan 6 Kamyon Çöp Çıktı
Kaynak: İHA

Antalya, Kepez, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Antalya'da 4 Katlı Apartmandan 6 Kamyon Çöp Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
23:46 İstanbul’da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi İstanbul'da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi
22:59 Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı
22:40 Antalya’da genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı Antalya'da genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı
18:32 AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
14:14 Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti Avukatlarından jet cevap geldi Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti? Avukatlarından jet cevap geldi
14:08 Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 09:00:56. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da 4 Katlı Apartmandan 6 Kamyon Çöp Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement