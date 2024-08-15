Antalya'da sporcu Müllner 1300 ton ağırlığındaki tekneyi çekerek dünya rekor kırdı - Son Dakika
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Genel

Antalya'da sporcu Müllner 1300 ton ağırlığındaki tekneyi çekerek dünya rekor kırdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Avusturyalı sporcu Franz Müllner, dünyanın en büyük gezi teknesi olan 1300 ton ağırlığındaki günübirlik gezi teknesini 11 metre 30 santim çekerek dünya rekoru kırdı.

15.08.2024 19:53
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Antalya'da sporcu Müllner 1300 ton ağırlığındaki tekneyi çekerek dünya rekor kırdı

Dünyanın en büyük 1300 ton ağırlığındaki gezi teknesini çekti

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde Avusturyalı sporcu Franz Müllner, kırılması güç bir rekora imza attı. Franz Müllner, dünyanın en büyük gezi teknesi olma özelliğini taşıyan 1300 ton ağırlığındaki günübirlik gezi teknesini 11 metre 30 santim çekmeyi başararak dünya rekoru kırdı.

Tatil için Alanya'ya Franz Müllner, burada kırılması güç bir rekora imza attı. Dünyanın en büyük gezi teknesi olma özelliğini taşıyan 5 katlı, 80 metre uzunluğunda ve 1300 ton ağırlığında olan 'Legend Big Kral' isimli günübirlik gezi teknesini Alanya'nın Türkler Mahallesi'ndeki iskelede 11 metre 30 santim hareket ettirmeyi başaran sporcu Müllner, bu mesafeyle Asya kıtasında yeni dünya rekorunu elde etti.

Son olarak 2023 yılında 81 tonluk treni yaklaşık 11 metre çeken ve 50'den fazla dünya rekoru olan Müllner, rekoru ise Record Institute Deutschland kayıtlarına geçti.

"Alanya'da bu rekoru kırdığım için çok mutluyum"

Rekor denemesi sonrası açıklamalarda bulunan Franz Müllner, rekor kırdığı için mutlu olduğunu söyledi. Müllner, "Rekoru kırdığım için çok mutlu oldum. Ayrıca bu rekoru Alanya'da kırdığım için daha da mutluyum. Bu rekor, Asya'da kırdığım 4'üncü rekor oluyor. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Yüzde 80 bacaklarda, yüzde 20 ise kollarda illaki ağrı hissettim. Bütün yük bacak kaslarıma biniyor. Onun harici rahat bir şekilde zorlanmadan tekneyi çektim. Bu rekor denemem Guinness Dünya Rekorlar Kitabı gibi Almanya'nın da kendi ait olan Record Institute Deutschland için gerçekleştirdim. Yaklaşık 25 yıldır gittiğim ülkeler de rekor denemeleri yapıyorum. Bu rekoru da Alanya'da gerçekleştirdiğim için çok mutluyum." dedi.

"Teknemiz tamamen çelik yapısıyla bin 300 ton ağırlığındadır"

Rekor denemesinin Alanya'da yapıldığı için turizm açısından önemli vurgulayan tekne sahibi Hasan Çavuşoğlu ise, mutlu olduklarını belirtti. Çavuşoğlu, "Böyle bir sporcunun Alanya'mıza gelerek bizim teknemizi birinci sınıf görerek rekor denemesini yapmak istediği için bizde çok mutlu olduk. Ayrıca havada bugün rüzgar olması da büyük bir şanstı. Biliyorsunuz denizin üzerindeki ağırlık değil, suyun akıntısı önemlidir. O yüzden rüzgarında hiç bir katkısı olmadan tamamen kendi gücüyle yapması da ayrı bir başarıdır. Kendisini tebrik ediyorum. Teknemiz tamamen çelik yapısıyla bin 300 ton ağırlığındadır. Bu tekneyi de özel kılan konu geminin günü birlik turizm amaçlı eğlence ve korsan gemisi kategorisinde dünyada tek. O yüzden bizim gemimizi çekmesi de bize ayrı bir gurur verdi." diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Antalya'da sporcu Müllner 1300 ton ağırlığındaki tekneyi çekerek dünya rekor kırdı - Son Dakika

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