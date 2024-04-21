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Araçlarını yola park ederek trafiğe kapatan sürücüler tepkiye neden oldu

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde çok sayıda sokak, sorumsuz sürücülerinin ulu orta araçlarını park etmesiyle geçişlere kapatıldı. Sokakların hangi amaçla kapatıldığına anlam veremediğini belirten Ali Uludağ isimli vatandaş, "Nasıl bir zihniyetle, hangi amaçla yapıldığını da anlayamadım. İnsan buradan geçemeyecek mi?" dedi.

İzmir'in Karabağlar ilçesi Bozyaka Semti'nde çok sayıda sokak, sürücülerin araçlarını ulu orta park etmesi nedeniyle geçişlere kapatıldı. Bazı sürücüler gitmek istedikleri güzergahın araçlar tarafından kapatıldığını görerek yön değiştirirken, ara sokaklardaki hatalı parklardan dolayı da trafik yoğunluğu oluştu.

"Nasıl bir zihniyetle, hangi amaçla yapıldığını da anlayamadım"

2962 sokak ile çevresindeki çok sayıda sokağın araçlarla kapatılmasını değerlendiren 35 yaşındaki Ali Uludağ isimli vatandaş, "Sürücülerin çok yanlış yaptığını düşünüyorum. Bir ambulans gelse, itfaiye gelse nasıl geçecek? Allah göstermesin birinin başına bir şey gelse ambulans geçemeyecek. Hastaneye gidene kadar ölebilir de. Aşağıdaki sokağı da gördüm aynı şekilde yolu kapatmışlar. Nasıl bir zihniyetle, hangi amaçla yapıldığını da anlayamadım. İnsan buradan geçemeyecek mi? Bu bölgeyle ilgilenen trafik polislerine veya belediyeye duyurulur, biz şikayetçiyiz bu konudan" dedi.

Öte yandan, oluşabilecek herhangi bir acil durumda 112 Acil Sağlık ve itfaiye araçlarının sokaklara girmesini engelleyecek durumda sürücüler tarafından araçların sorumsuzca park edilmesi pes dedirtirken, civarda yaşayan vatandaşlar ise yetkililerin konuya ilgi göstermesi gerektiğini belirttiler.