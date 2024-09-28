Arnavutköy'de Kışlık Lezzetler Festivali Coşkuyla Başladı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Kışlık Lezzetler Festivali Coşkuyla Başladı

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İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde düzenlenen Geleneksel Kışlık Lezzetler Festivali, Anadolu'nun zengin kültürel çeşitliliğini ve yerel lezzetlerini sergiliyor. Festival boyunca eğlenceli etkinlikler ve sürpriz yarışmalar ziyaretçileri bekliyor.

28.09.2024 10:39  Güncelleme: 10:48
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Arnavutköy'de kışlık lezzetler festivalinde renkli görüntüler

Arnavutköy'de kışlık lezzetler festivali başladı

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde her sene geleneksel olarak düzenlenen 'Kışlık Lezzetler Festivali' bu senede Hadımköy İstasyon Meydanı'nda başladı. 3 gün sürecek olan festivalde Anadolu'ya has lezzetler, ev hanımlarının yaptığı ürünler vatandaşlara satışa sunulurken, festival boyunca vatandaşların eğlenceli vakit geçirebileceği etkinliklerde yer alıyor.

Arnavutköy Hadımköy Mahallesi İstasyon Meydanı'nda her sene olduğu gibi bu senede 'Geleneksel Kışlık Lezzetler Festivali' düzenlendi. Düzenlenen festivalin 3 gün süreceği öğrenilirken meydana kurulan stantlarda ev hanımlarının ürettiği ürünlerde, ev ekonomisine katkı amacıyla satışa sunuluyor. Bin bir Anadolu Lezzeti'nin yer aldığı festivalde katılımcıların eğlenceli vakit geçirebileceği etkinliklerde yar alıyor. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun katıldığı açılış programında düzenlenen acı biber yeme yarışmasında da renkli görüntüler oluştu. 3 gün sürecek olan festivalde sürpriz yarışmalar ve etkinliklerin devam edeceği öğrenildi.

"Anadolu'nun bin bir kültürünün çeşitliliğini göreceğiz"

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Öncelikle alanımızı dolduran kıymetli hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum ilgi ve alakalarından dolayı. Bugün Geleneksel Kışlık Festivali'nin startını vereceğiz. 3 gün boyunca Anadolu'nun bin bir kültürünün çeşitliliğinin yansımasını görmüş olacağız. Salçasından marmelatına kadar bir çok ürün burada sergileniyor. Asıl amacımız bizden sonraki nesillerimizin kültürümüzü yaşaması ve yaşatması olacak" Şeklinde konuştu.

Ürünler göz önünde püf noktaları anlatılarak yapılıyor

Daha sonra konuşan ve ürünlerin yapılışı ile bilgi veren Zeynep Karamahmutoğlu, isimli vatandaş, "Gördüğünüz gibi pekmez kaynatıyoruz. Pekmezi öncelikle üzümü ezdikten sonra kısık ateşte pişiyoruz. Salçalarımızı yaparken de üç dört gün öncesinde doğrayıp bekletiyoruz ve kaynatırken sürekli karıştırıyoruz. Püf noktaları buraya gelen vatandaşlarımızla paylaşıyoruz, tüm vatandaşlarımızı İstasyon Meydanı'na bekleriz." İfadelerini kullandı.

Arnavutköy\'de Kışlık Lezzetler Festivali Coşkuyla Başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Arnavutköy'de Kışlık Lezzetler Festivali Coşkuyla Başladı - Son Dakika

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