Arnavutköy'de trafik sorunu çözüme kavuşuyor

İSTANBUL - Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Trafik Tescil Büro Amirliği'ne ek personel görevlendirmesi yapıldı. Yeni polis ekipleri ile Arnavutköy'de yaşanabilecek trafik sorunlarının önlenmesi hedefleniyor.

Arnavutköy'de yaya geçitlerinde ve ışıklarda yapılan kural ihlalleri, engelli bireyler için ayrılan alanlara ve kaldırımlara sürücülerin araçlarını park etmesi gibi nedenlerle trafik zaman zaman durma noktasına geliyordu. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü sorunların giderilmesi amacıyla Trafik Tescil Büro Amirliği'ne personel takviyesi yaptı. Düzenleme kapsamında trafik polislerinin sayısı arttırılırken, araçlı ekiplerin her an devriye görevinde olacağı ve yaya trafik polislerinin de önemli noktalarda sabit görev yapacağı öğrenildi. Görevlendirilen yeni polis ekipleri bugün Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak bilgi aldı. Ekipler ardından görev yerlerine geçti.

Öte yandan "Şahin" olarak adlandırılan motosikletli trafik polisi ekiplerinin de ilerleyen süreçte ekiplere dahil edileceği öğrenildi.