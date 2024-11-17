Arnavutköy'de Zabıta Ekipleri Pazar Denetimleri Yapıyor - Son Dakika
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Arnavutköy'de Zabıta Ekipleri Pazar Denetimleri Yapıyor

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Arnavutköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, pazar alanlarında güvenli ve huzurlu bir alışveriş ortamı sağlamak amacıyla düzenli denetimler gerçekleştiriyor.

17.11.2024 10:08  Güncelleme: 10:18
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Arnavutköy'de zabıta ekiplerinden pazar alanlarında denetimi

İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların alışverişlerini daha güvenli ve huzurlu ortamda sağlamaları için pazar alanlarında denetimler gerçekleştiriyor.

Arnavutköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan pazar yerlerinde düzenli denetimlerine devam ediyor. Vatandaşların huzurlu ve güvenli bir alışveriş ortamı sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, pazarcı esnafının kurallara uyup uymadığı titizlikle kontrol ediliyor.

Mobil terazi ile gramaj kontrolü

Zabıta ekipleri, denetimlerde alışveriş güvenliğini artırmak için pazar alanlarına mobil terazi kurarak vatandaşların satın aldıkları ürünlerin doğru gramajda olup olmadığını kontrol ediyor. Vatandaşlar, şüphelendikleri durumlarda ürünlerini zabıta ekiplerinin kurduğu terazilerde tartarak haklarının korunmasını sağlıyor. Bu uygulama, pazar alışverişlerinde güveni artırarak vatandaşlardan tam not alıyor. Denetimler kapsamında, pazarcı esnafına ürün etiketlerinin okunabilir şekilde düzenlenmesi ve terazilerin vatandaşların kolayca görebileceği alanlara yerleştirilmesi gerektiği hatırlatılıyor. Ayrıca, fiyat etiketlerinin düzenli olup olmadığı kontrol edilerek alışverişte şeffaflık sağlanıyor.

Hijyen kuralları titizlikle denetleniyor

Pazar yerlerinde hijyen kurallarının uygulanması da denetimlerin önemli bir parçasını oluşturuyor. Gıda ürünlerinin hijyenik koşullarda sunulması, atıkların düzenli toplanması ve çevre temizliği gibi konularda pazarcılara bilgilendirme yapılıyor.

Pazar denetimlerini olumlu bulan vatandaşlar, uygulamadan memnuniyet duyduklarını dile getiriyor. Bir vatandaş, "Zabıtanın kurduğu teraziler sayesinde aldığımız ürünlerin gramajını kontrol edebiliyoruz. Bu durum hem bizim hem de esnafın işini kolaylaştırıyor" diyerek denetimlerin önemini vurguladı.

Arnavutköy Belediyesi, vatandaşların alışverişte güvenliğini artırmak ve esnafla vatandaş arasında sağlıklı bir ticaret ortamı oluşturmak amacıyla bu tür denetimleri düzenli olarak gerçekleştirilecek.

Arnavutköy\'de Zabıta Ekipleri Pazar Denetimleri Yapıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Arnavutköy'de Zabıta Ekipleri Pazar Denetimleri Yapıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de Zabıta Ekipleri Pazar Denetimleri Yapıyor - Son Dakika
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